شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقبل عزاء شقيقه ومحمد ممدوح ومحمد الكيلانى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج المسرحى الكبير خالد جلال فى استقبال عزاء شقيقه الراحل الدكتور حسن جلال مساء اليوم الأربعاء، بمسجد الحامدية الشاذلية بحى المهندسين، وكان اول الحاضرين الفنان محمد الكيلانى والفنان محمد ممدوح والمطرب محمد سراج والمنتج هشام عبد الخالق والسيناريست محمد عبد الخالق والكاتب عبد الرحيم كمال.

ولقد تم تشييع الجثمان أمس الثلاثاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث شارك نخبة من نجوم الفن فى مراسم الجنازة، أبرزهم: أحمد السقا، أشرف زكى، نضال الشافعى، عمرو محمود ياسين، شريف حلمى، حمزة العيلى، منير مكرم، محسن منصور، إيهاب فهمى، فتوح أحمد، والمطرب محمد سراج.

رئيس الأوبرا ينعى الفقيد

تقدم الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، بخالص التعازى لأسرة الفقيد، قائلًا فى بيان رسمى ببالغ الحزن نتقدم بالعزاء لخالد جلال وأسرته، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر. وأشار إلى أن الراحل وافته المنية مساء الاثنين بعد صراع مع المرض.

خالد جلال.. "الجواهرجي" الذى أثرى المسرح المصري

يُعد خالد جلال أحد أعمدة الإخراج المسرحى فى مصر، حيث حصل على لقب الجواهرجى لاكتشافه عشرات المواهب الفنية عبر إدارته لـ مركز الإبداع الفنى التابع لوزارة الثقافة. بدأ مسيرته مبكرًا بمنحة دراسية فى الإخراج المسرحى بروما، ثم عُيّن مديرًا لمسرح الشباب فى سن الـ28 بأمر من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى كما نال جوائز مرموقة مثل جائزة الدولة للإبداع الفنى وجائزة التفوق فى الفنون (2010).

عزاء شقيق المخرج خالد جلال



كيلاني في عزاء شقيق المخرج خالد جلال