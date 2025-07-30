أجواء صيفية.. عمرو دياب يطرح كليب خطفوني وظهور لافت لابنته جانا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 08:17 مساءً - طرح الفنان عمرو دياب، فيديو كليب أحدث أغانيه "خطفوني"، وذلك عبر قناته الرسمية على الـ"يوتيوب"، إذ تم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت إشراف المخرج الكبير طارق العريان.

وتأتي تلك الأغنية التي كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عمرو مصطفى ضمن أغاني ألبوم "الهضبة" الجديد "ابتدينا" الذي طرحه في موسم صيف هذا العام. أجواء مُبهجة تميز كليب "خطفوني" بأجواء صيفية مبهجة، إذ ظهر عمرو دياب في مشاهده أمام البحر ومن حوله مجموعة من الراقصات الاستعراضيات يقدمن مجموعةً من الحركات جاءت متماشية مع موسيقى الأغنية، والمميز في هذا الأغنية هو مشاركة "الهضبة" ابنته "جانا"، معه والتي ظهرت في مشهدين في الأغنية، فلم يكتفِ فقط بمشاركة غناء تلك الأغنية، بل حرص على ظهورها معه.

"ابتدينا".. يواصل حصد النجاحات من ناحية أخرى، واصل عمرو دياب تصدره منصات الموسيقى مثل أنغامي وسبوتيفاي وأبل تيونز بأغاني ألبومه الجديد ابتدينا، واحتلت أغنية "بابا" المركز الأول للأكثر استماعاً عبر منصة أنغامي، تليها أغنية "خطفوني” في المركز الثاني.

وضم ألبوم عمرو دياب "ابتدينا" 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها"، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا "، "يا بخته"، "هلونهم "، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، "إشارات.

وعلى صعيد آخر يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك يوم الجمعة 1 أغسطس القادم.



