أنا الذي.. أغنية جديدة تجمع محمد منير وعصام كاريكا بعد 29 عاماً 

محمد منير يعود للتعاون مع المُلحن عصام كاريكا

"عمر عيني".. التعاون الأول بين محمد منير وعصام كاريكا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 08:17 مساءً - تم مساء اليوم طرح أحدث أغاني الفنانوالتي جاءت بعنوان "أنا الذي"، وتعد الأغنية هي ثالث أغاني ألبومه الغنائي الجديد عقب طرح أغنيتي "ملامحنا" و"الذوق العالي"، والتي شاركه بغنائها الفنانجاءت أغنية "أنا الذي" للكينج، من كلمات باسم منير وألحان عصام كاريكا والتوزيع الموسيقي لـ أنور عمرو، وقد تميزت الأغنية بأسلوب موسيقي مزج بين قوة الكلمة وجودة اللحن، كما تميزت أيضاً بالألحان التي تميز بها عصام كاريكا على مدار مسيرته الفنية والموسيقية من خلال تعاونه مع عدد كبير من المُطربين في الوطن العربي.وقد عاد الفنان محمد منير من خلال "أنا الذي" للتعاون مع المُلحن عصام كاريكا بعد مرور 29 عاماً منذ آخر تعاون غنائي بينهما.في عام 1996 جاء التعاون الأول بين الفنان محمد منير والمُلحن عصام كاريكا من خلال ألبوم "من أول لمسة"، حيث وضع المُلحن عصام كاريكا ألحان أغنية "عمر عيني"، والتي جاءت من كلمات مصطفى كامل، وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.

"الذوق العالي" تجمع محمد منير بتامر حسني

يُذكر أنه خلال الأسابيع الماضية تم طرح أغنية "الذوق العالي"، والتي تعاون من خلالها الفنان تامر حسني مع الفنان محمد منير، وتعد ثاني أغاني ألبوم محمد منير، حيث كان قد أصدر أول أغاني ألبومه الجديد، والتي جاءت بعنوان "ملامحنا".وجاءت أغنية "الذوق العالي" من كلمات تامر حسني وألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيي، وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً لدى الجمهور ووصل عدد مُشاهداتها على "يوتيوب" لـ13 مليون مرة، حيث تميزت بأجواء السعادة والفرح المُناسب للاحتفال بفصل الصيف.

