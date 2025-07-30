شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير حكاية just you من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينتهى أبطال حكاية just you من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، من تصوير آخر المشاهد اليوم الأربعاء بعد فترة تصوير استغرقت 3 أسابيع خلال الفترة المقبلة، لتكون ثالث حكايات العمل التي تم الانتهاء من تصويرها بعد حكاية فلاش باك بطولة أحمد خالد صالح، و"بتوقيت 2028" بطولة هنادى مهنى.

حكاية just you من بطولة تارا عماد عمرو جمال، بسمة داوود ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي نفسي، حيث تقدم تارا عماد شخصية "سارة"، صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجياً خلال الأحداث.

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، ومكون من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، ومقرر عرضه خلال شهر أغسطس على قناة DMC ضمن أعمال موسم الأوف سيزون على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" البرومو الرسمى الأول للعمل، وسط تفاعل واسع من الجمهور، خاصة مع أجواء الغموض والإثارة التى سيطرت على المشاهد، وظهر في البرومو عدد من النجوم المشاركين في الحكايات المختلفة، من بينهم أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، مريم الجندي، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، وغيرهم من الوجوه الشابة التي تتصدر بطولة القصص السبعة.

يذكر أن بطلة العمل تارا عماد تنتظر طرح فيلم "درويش" في دور العرض المصرية يوم 13 أغسطس المقبل، ويوم 28 من نفس الشهر فى الخليج وباقي دول العالم، والعمل من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.