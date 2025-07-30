شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحضيرات النهائية لانطلاق تصوير فيلم محمد فراج الجديد " ماذا لو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج هانى عبد الله لـ"الخليج 365"، إنه بصدد الانتهاء من التحضيرات والاستعدادت لفيلم (ماذا لو) اسم مبدئي ، بطولة الفنان محمد فراج، ومن تأليف رفيق مرقص، وإخراج ياسمين أحمد كامل، مشيرا إلي إنه انتهى من معاينة اماكن التصوير مع المخرج ياسمين على أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الله أنه من المقرر أن ينتهى من التعاقدات مع المنثلين خلال الايام المقبلة، وبعدها سيتم تحديد موعد لانطلاق التصوير، خاصة أن الفيام سيتم تصويره بالكامل فى مدينة الجونة الساحلية.

يشار إلى أن المنتج هانى عبد الله، أوشك على الانتهاء من فيلم إن غاب القط، إذ يتبقى له يوم واحد فقط ، بطولة اسر ياسين واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية.