مهرجان الإسكندرية ينعى لطفى لبيب: اجتمع على حبه الجمهور والنقاد

القاهرة - سامية سيد - نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة الفنان الكبير لطفي لبيب الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد رحلة فنية حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من أربعة عقود قدم خلالها أعمالا خالدة في تاريخ السينما والمسرح والتليفزيون المصري والعربي.

وجاء في بيان النعي، "ولد لطفي لبيب عام ألف وتسعمئة وسبعة وأربعين وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام ألف وتسعمئة وسبعين وخدم في الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر المجيدة وهي التجربة التي وثقها لاحقا في كتابه الكتيبة ستة وعشرون".



وأضاف مهرجان الإسكندرية، "تميز لطفي لبيب بحضوره المحبب وادائه الصادق وكان من الفنانين القلائل الذين اجتمع على محبتهم الجمهور والنقاد وساند العديد من النجوم في بداياتهم وكان مثالا للفنان المخلص والإنسان المحترم ويتقدم مهرجان الإسكندرية السينمائي بخالص التعازي إلى أسرته ومحبيه وزملائه داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم محبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان القدير لطفي لبيب عن عمر يناهز 78 عاما، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر غد الخميس من كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة.

بينما يقام العزاء في نفس اليوم، في كنيسة مار مرقس من الساعة 6 مساء". ويوم السبت فى نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

مشاركة لطفى لبيب فى الجيش

خدم لطفي لبيب في الجيش المصري وقت انتصار حرب أكتوبر المجيدة ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

المؤلفات في حياة لطفي لبيب

أخر أعماله السينمائية

يشار إلى أن أخر أعمال لطفى لبيب مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.