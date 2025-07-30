14 فيلماً سينمائياً وضعت فريد شوقي بقائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية

البداية مع أنور وجدي والنجاح حتى الوصول للبطولة المُطلقة

فريد شوقي بقائمة أفضل 100 فيلم سينمائي بتاريخ السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 07:02 مساءً - يعد الفنانواحداً من كبار القامات الفنية في مصر والوطن العربي، وقد امتلك موهبة حقيقية في الأداء التمثيلي جعلته واحداً من نجوموالعربية.ويُصادف اليوم 30 يوليو ذكرى ميلاد الفنان، واحتفالاً بذكرى ميلاده نستعرض لكم في هذا التقرير بداياته الفنية، والأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها، وجاءت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية.مع منتصف فترة الأربعينيات بدأ الفنان فريد شوقي مسيرته مع السينما المصرية عقب ممارسته للأداء التمثيلي في عدد كبير من العروض المسرحية، وانضمامه لعدد كبير من الفرق المسرحية.وفي عام 1946 شارك ببطولة فيلم "ملائكة في جهنم" من إخراج حسن الإمام، ونجح الفنان فريد شوقي في خلال 4 سنوات فقط أن يُشارك ببطولة ما يتجاوز الثلاثين فيلماً ليؤكد على صدق موهبته الحقيقية.يُمكنكم قراءة: حتى عقابك كان في سكوتك.. رانيا فريد شوقي تتحدث لوالدها بعد 27 عاماً على الرحيلوقد تعاون خلال تلك السنوات مع عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم الفنان أنور وجدي والذي يعد واحداً من رواد السينما المصرية، حيث شارك ببطولة أفلام "قلبي دليلي، عنبر، طلاق سعاد هانم، غزل البنات، أمير الانتقام، ريا وسكينة"، كما شهدت تلك الفترة أيضاً مُشاركته البطولة مع عمالقة التمثيل ومن أبرزهم يوسف وهبي والذي تعاون معه في أفلام "رجل لا ينام، بيومي أفندي".كما تعاون أيضاً مع الفنان إسماعيل ياسين في عدد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها "ليلة العيد، فلفل، المليونير"، وفي عام 1950 يُقدم فريد شوقي أول أفلامه التي جسد من خلالها البطولة المُطلقة وهو "الصقر"، والذي شارك ببطولته أمامه سامية جمال، عماد حمدي وجاء من إخراج الإيطالي Giacomo Gentilomo.لينطلق الفنانعقب ذلك في مسيرته الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية، مُقدماً عدداً كبيراً من الأعمال والتي أصبحت أيقونات فنية وتعلق بها الجمهور، ومن أبرز الأفلام التي جسد بطولتها "رصيف نمرة 5، جعلوني مجرماً، أبو حديد" والعديد من الأفلام الأخرى.وطوال مسيرة الفنانمع السينما تعاون مع كبار النجوم والمُخرجين، مما جعله يدخل قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد 1996، بأفلام شارك ببطولتها، ووضعت اسمه بحروف من نور في تاريخ السينما المصرية والعربية.وقد تم اختيار 14 فيلماً تعاون من خلالها مع كبار المُخرجين والفنانين، حيث تم اختيار أفلام "باب الحديد، صراع في الوادي، إسكندرية ليه" والتي تعاون من خلالها مع المُخرج يوسف شاهين، وأيضاً أفلام "غزل البنات، أمير الانتقام، ريا وسكينة" والتي تعاون من خلالها مع الفنان أنور وجدي، وضمت أيضاً القائمة أفلام "زينب، جعلوني مجرماً، الفتوة، بداية ونهاية، وا إسلاماه، الكرنك، السقا مات، خرج ولم يعد".وقد استمرت المسيرة الفنية لـلما يُقارب على نصف القرن قدم خلالها عدداً كبيراً من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية، والتي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات وحتى الآن، قبل أن يرحل عن عالمنا في 27 يوليو عام 1998 عن عمر ناهز الـ78 عاماً.