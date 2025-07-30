نجومية لطفي لبيب التي ساهمت في شهرة الآخرين

تميمة حظ

كيميا لا تنسى

مشهد أيقوني

آثر كبير

دعم مكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 07:02 مساءً - ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر رحيل الفنان، ومعه خيم الحزن على الوسط الفني سواء في مصر أو في البلدان العربية، إذ سارع عدد من المشاهير إلى نعي الراحل بكلمات وجمل مؤثرة منهم من تذكر مواقفه الطيبة وآخرون سلطوا الضوء على أعمال فنية جمعتهم به.فالراحل لم يكن مجرد ممثل، بل كان صانع لحظات، شريك مشاهد، ومهندساً خلف الكواليس لصعود نجوم الصف الأول في الكوميديا المصرية، من هنيدي إلى مكي، ومن حلمي إلى تامر حسني، لم يكن حضوره عابراً، بل حجر أساس في بناء شخصيات ومشاهد لا تنسى.وتزامناً مع خبر وفاته، سوف نتطرق من خلال التقرير التالي نحو الأفلام التي شارك بها وكانت سبباً في توهج وسطوع نجم ممثلين آخرين.في عام 2005 بدأ الفنان تامر حسني في تثبيت أقدامه نحو عالم السينما من خلال فيلم "سيد العاطفي" ثاني تجاربه في هذا العالم، ومن حسن حظه في هذا الفيلم هو وجود الفنان القديرمعه، الذي لعب دوراً محورياً ورئيسياً بالعمل من خلال شخصية "عم يوسف" بائع الجرائد، فوجود الأخير بالعمل كان بمثابة تميمة حظ لـ تامر حسني، لكون الجمهور يعرف جيداً مدى قدرته التمثيلية الرائعة الممزوجة بالحس الفكاهي التلقائي غير المصطنع، لذلك صنع حالة خاصة في هذا الفيلم كانت محل إشادة واهتمام من المشاهدين الذين كانوا ينتظرون خلف الشاشات مشاهده التي تجمعه بـ تامر حسني والتي لا تخلو من المواقف الطريفة والعفوية، كوصلة الغزل التي قدمها "سيد" شخصية تامر حسني لـ"داليا" نور اللبنانية ابنة لطفي لبيب بالفيلم مما دفع الأخير للتدخل بطريقة يغلب عليها الجانب الكوميدي، وأخرى جمعت "لبيب" بوالدة "سيد" الفنانة عبلة كامل، كما كانت هناك أيضاً مواقف صعبة جعلت "سيد" يستخدم القوة والعنف دفاعاً عن "عم يوسف" وابنته أمام ظلم "وحيد سيف" الذي ظهر بشخصية شقيق والد "سيد" في الفيلم وهو صاحب نفوذ وسلطة كبيرة.دورفي الفيلم لم يكن مجرد مشاركة عابرة، بل ترك بصمة حقيقية أسهمت في تعزيز مكانة تامر حسني كممثل صاعد، ورسخت في ذاكرة الجمهور لحظات لا تُنسى من التلقائية والدفء الإنساني.ومن الممثلين أيضاً الذين استفادوا من نجومية الفنان، هو الممثل أحمد حلمي الذي شكل ثنائية خاصة معه في فيلم ""، فمن منا لا يتذكر شخصية "راضي" لطفي لبيب السائق الذي يبهرك باللهجات المختلفة التي يمتلكها، وذلك بحكم مهنته التي تجعله يتعامل مع الأجانب الذين يأتون إلى مصر، حيث تقوده الظروف إلى استقبال "مصري" الدور الذي لعبه أحمد حلمي وهو في مطار القاهرة آتياً من الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا تقع العديد من المفارقات الكوميدية وذلك بعد استغلال "راضي" له لعدم معرفته بـ أسعار الوجبات والأطعمة في مصر، ليقوم بالتلاعب عليه كما حدث في مشهد سندوتشات "الفول والطعمية" حيث أقنعه بأن السندوتش الواحد ثمنه مرتفع "60 جنيهاً" على عكس ثمنه الحقيقي والذي لا يتجاوز سوى بضع جنيهات.نجحمن خلال شخصية "راضي" في إضافة نكهة خاصة لفيلم "عسل أسود"، حيث مزج بين الكوميديا الذكية والأداء الواقعي، مما ساعد أحمد حلمي في إبراز ملامح الصدمة الثقافية التي يمر بها البطل، وأضفى على العمل روحاً مصرية أصيلة.وإلى فنان آخر كان له نصيب من بريق ونجومية الفنان، وهو محمد سعد، إذ ظل المشهد الذي جمعه بـ"لبيب" في فيلم "" من مشاهد العمل المميزة والتي كانت إضافة قوية لسجل "سعد" الفني، خاصة أن المشاهد في كل مرة يتم عرض الفيلم فيها على الشاشات ينتظر مشهد الطبيب الذي لعبه لطفي لبيب ويجمعه بـ"الحناوي" إحدى الشخصيات التي تقمصها محمد سعد بالفيلم، ويخبره فيه بأن نجله أصابه الجنون، بجملة ظل رواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولونها وهي "ابنك مجنون ياحج"وبهذا استطاع، بأداء ساخر متقن أن يترك بصمته في الفيلم رغم قصر مشاهده، ليسهم في ترسيخ أحد أشهر "الإفيهات" التي ارتبطت باسم محمد سعد، ويؤكد مجدداً أن حضوره لا يمر مرور الكرام.الفنانهو الآخر استفاد بصورة كبيرة من نجومية وشهرة، في أكثر من عمل أبرزها فيلم "يا أنا يا خالتي"، حيث لعب لطفي لبيب دور "بشندي" الدجال المحتال، وهي واحدة من الشخصيات التي أضافت نكهة خاصة للفيلم، رغم أن مشاهده كانت محدودة. وظهر في أحد أبرز المشاهد الكوميدية حين زاره محمد هنيدي – متنكراً في شخصية رجل ثري عربي – ضمن محاولاته لفك السحر وإنقاذ حبيبته.المشهد تميز بخفة ظل فريدة، اعتمدت على الفارق بين مكر "بشندي" وسذاجة التنكر التي اعتمدها هنيدي، لتنشأ حالة من الكوميديا الساخرة الممزوجة بالتعليق الاجتماعي على الدجل والشعوذة.ورغم قصر اللقاء بين النجمين في هذا العمل، فإن هذا المشهد ظل عالقاً في ذاكرة الجمهور، ليؤكد مرة أخرى أنقادر على سرقة الأضواء حتى من نجوم الصف الأول، بفضل حضوره القوي وإتقانه للأدوار المركبة.ودعم آخر جاء خلال أحداث فيلم "" حيث قدم الفنان القديردعماً كبيراً للفنان، بعد أن قدم واحداً من أكثر أدواره طرافة وتنوعاً، حيث ظهربدور والد "سحر هانم"، الفتاة الأرستقراطية التي يقع في حبها الشاب الشعبي دبور – أحمد مكي. رغم أن ظهوره اقتصر على مشاهد معدودة، إلا أن حضوره كان لافتاً، حيث جسد شخصية الأب المتعالي بذكاء، وجسّد ببراعة التناقض الصارخ بين عالم دبور العشوائي والطبقة المخملية التي تنتمي إليها عائلة "سحر".بملامحه الجادة وتعليقاته الساخرة، أضافنكهة كوميدية من نوع مختلف، قائمة على التصادم الطبقي والتعالي المتغلف بالهدوء. وقد نجح في أن يكون خصماً كوميدياً غير مباشر للبطل، دون أن يغادر هدوءه، مما خلق مفارقات ممتعة رسّخت مكانته كعنصر ثابت في أي خلطة كوميدية ناجحة.

يمكنكم قراءة.. رسائل مؤثرة من النجوم بعد وفاة لطفي لبيب: وداعاً صاحب البهجة.. هيوحشنا قلبك الأبيض



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»