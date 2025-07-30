شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يحيى ضيف بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد للحديث عن الأفلام الوثائقية والان مع تفاصيل الخبر

يحل أحمد يحيى – صانع الأفلام الوثائقية، ضيفاً في بودكاست الشغلانة مع الزميل آسر أحمد، والتي يناقش من خلالها كواليس صناعة السينما والدراما والبرامج، والمقرر لها اليوم الأربعاء، عبر منصات الخليج 365 المختلفة.

ويتحدث أحمد يحيى في الحلقة عن كيفية صناعة الأفلام الوثائقية والفرق بين الأفلام الوثائقية والتسجيلية، بالإضافة إلى كيفية التقديم بالأفلام الوثائقية في المسابقات العالمية والمهرجانات الدولية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة، ونصائح للمقبلين على صناعة الوثائقيات.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بـ"الخليج 365"، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء إيمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين.

كما حل المخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك، وحل ضيف الحلقة العاشرة الكاتب والمؤلف محمود عزت، وفي الحلقة الحادية عشر حل أشرف سعيد Head of Creative شركة ميديا هب – سعدى جوهر، والحلقة الثانية عشر كان ضيفها مهندس الصوت مصطفي شعبان.