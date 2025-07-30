شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج روماني خيري يكشف عن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب بعنوان "صانع البهجة" والان مع تفاصيل الخبر



كشف المخرج روماني خيري، عن آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المميزة التي رسخت مكانته في قلوب الجماهير.

وقال روماني خيري في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن آخر أعمال الفنان الكبير لطفي لبيب، كان فيلم وثائقي يحمل عنوان "صانع البهجة"، وقد تم إنتاجه خصيصًا من أجل عرضه في حفل تكريمه في الكاتدرائية المرقسية، كتحية لمسيرته الحافلة بالعطاء الفني والإنساني.

وأضاف خيري أن الفيلم يُعدّ توثيقًا إنسانيًا وفنيًا لمسيرة الفنان الراحل، ويحتوي على مشاهد نادرة وتصريحات خاصة لم تُعرض من قبل، لكنه غير متاح على أي من المنصات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تم تقديمه كعرض خاص احتفاءً وتقديرًا للراحل، مشيرا إلى أنه يبحث خلال الفترة المقبلة إمكانية عرض الفيلم عبر إحدى المنصات الرقمية، حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته والتعرّف على محطات لم تُروَ من حياة الفنان الراحل.

واختتم روماني خيري تصريحه قائلاً: "كان هذا الفيلم محاولة بسيطة لرد الجميل لفنان قدم البهجة للملايين، وحرصنا على أن يكون إنتاجًا يليق بتاريخه ومسيرته."