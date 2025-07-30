شكرا لقرائتكم خبر عن "قلبي اللي خسرته".. عمل غنائي جديد لمصطفى قمر من كلمات محمد الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر محمد الجمال عن تعاونه الأول مع النجم مصطفى قمر من خلال أغنية جديدة بعنوان "قلبي اللي خسرته"، وهي من ألحان فارس فهمي، وتوزيع كريم عبد الوهاب،ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

وأعرب الجمال، في تصريح لـ"الخليج 365"، عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، قائلًا: "ده أول تعاون ليا مع مصطفى قمر، وإن شاء الله الأغنية تعجب الناس وتحقق النجاح اللي بنتمناه."

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

آخر أعمال مصطفى قمر أغنية صناعة مصرية

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.