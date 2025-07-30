شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي عن لطفي لبيب: بيتك كان مفتوح.. ومساعدتك من غير مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان طه دسوقي الفنان الراحل لطفي لبيب، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك".

ونشر دسوقي صورة جمعته بالفنان الراحل، وعلق عليها بكلمات مؤثرة قال فيها:"لا حول ولا قوة إلا بالله... عزائي الوحيد إنك ارتحت. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته على قد ما عملت معايا ومع كل حد قابلك، وانتفع من روحك الطيبة ومساعدتك اللي كانت دايمًا بدون مقابل، وبيتك اللي كان دايمًا مفتوح"، وأضاف:"ربنا يرحمك ويحسن إليك يا عم لطفي، ويجمعنا بيك على خير."



مشاركة لطفى لبيب فى الجيشخدم لطفي لبيب في الجيش المصري وقت انتصار حرب أكتوبر المجيدة ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة. المؤلفات في حياة لطفي لبيبولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة. أخر أعماله السينمائيةيشار إلى أن أخر أعمال لطفى لبيب مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.