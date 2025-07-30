بينهم بيومي فؤاد ورانيا فريد شوقي.. نجوم الفن ينعون الفنان لطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعرض لكم "الخليج 365" في السطور التالية كلمات عدد من الفنانين في وداع الراحل:

داليا مصطفى

نعت الفنانة داليا مصطفى الراحل لطفي لبيب، ونشرت صورة له عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "خالص التعازي والمواساة في رحيل الفنان الكبير لطفي لبيب، فقدنا قامة فنية عظيمة تركت بصمة لا تُنسى في قلوب الجميع. نسأل الله أن يلهم محبيه وعائلته الصبر على هذا الفقد الأليم".

رانيا فريد شوقي

كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر "إنستجرام": "ببالغ الحزن أنعي رحيل الفنان القدير أستاذ لطفي، اللي كان ليا الشرف أشتغل معاه على خشبة المسرح في مسرحية (اللهم اجعله خير)، في مهنتنا المسرح بيكشف معادن الناس لأنه التزام يومي ولساعات طويلة، واللي طباعه صعبة بيتعب كل اللي حواليه، لكن أستاذ لطفي كان العكس تمامًا… بخفة دمه، طيبته، حبه لزملائه وفنه، خلّى الكواليس أجمل أيام وضحك وذكريات عمرها ما هتتنسي".

وتابعت: "ربنا يجعل صبرك ورضاك بالمرض في ميزان حسناتك. رحم الله الإنسان والفنان الجميل، وستظل سيرته وفنه باقين في قلوبنا. مع السلامة يا راجل يا طيب".

بيومي فؤاد

نشر الفنان بيومي فؤاد صورًا الراحل لطفي لبيب، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا ألذ لطف وأذكى لبيب، لك الرحمة والمغفرة يا حبيب. هتوحشنا تاني من غير ما نقدر نزورك ونشوفك، بس أكيد باقي بيننا برصيد الأعمال والمحبة والذكريات الكتير. لروحك السلام، مع السلامة يا أستاذ لطفي".

غادة رجب

شاركت الفنانة غادة رجب صورة تجمعها بالفنان الراحل من كواليس مسلسل "السندريلا"، وعلّقت: "شرفت بالعمل مع الفنان الكبير لطفي لبيب في مسلسل (السندريلا)، وكان قمة في اللطف والبساطة، ودائمًا ما كان يصنع حالة من البهجة في اللوكيشن. سيرتك وفنك وحب الناس ليك حيفضل باقي يا أستاذ".

ليلى عز العرب

عبّرت الفنانة ليلى عز العرب عن حزنها ونشرت صورًا أرشيفية تجمعها بالراحل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فراغ كبير".

محمد جمعة

نعى الفنان محمد جمعة الراحل لطفي لبيب، ونشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "النهاردة ودعنا قيمة فنية كبيرة، وأب وصديق وإنسان من الطراز النادر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

