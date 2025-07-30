أفضل أعمال لطفي لبيب في مسيرته الفنية بين السينما والدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 05:23 مساءً - يُعد الفنان الراحل لطفي لبيب واحداً من أبرز نجوم السينما المصرية، الذي ارتبط اسمه بالكوميديا الهادئة والعميقة في نفس الوقت. رغم تعدد الأدوار التي لعبها على مدار مسيرته الفنية، إلا أن شخصية لطفي لبيب تتسم بجاذبية خاصة، ما جعله يحجز لنفسه مكاناً مهماً في ذاكرة السينما، وقد شكلت أفلامه جزءاً لا يتجزأ من تاريخ السينما المصرية المعاصرة.

بصمة في السينما المصرية وأدواره لا غنى عنها

لا يُعتبر فقط من النجوم الكوميديين في السينما المصرية، بل إنه استطاع أن يترك بصمة قوية في كافة أنواع السينما، من الكوميديا إلى الدراما والتراجيديا، بفضل تنوع أدواره استطاع أن يثبت نفسه كأحد أبرز الفنانين الذين لا يُستغنى عنهم في أي عمل سينمائي ليظلفي ذاكرتنا الفنية بهذه الأعمال الباقية والتي تسلط الخليج 365 الضوء على أبرزها.

بدأ الفنان لطفي لبيب مشواره الفني بأدوار ثانوية وشارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما، حتى جاءت مشاركته في فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام ليشكل نقطة فارقة في مسيرته الفنية، حيث نال شهرة كبيرة بعد هذا العام وانطلق بعدها كواحد من أبرز الفنانين المطلوبين في الأعمال الفنية، وشكل بعد ذلك ثنائية مع عادل إمام وأحمد حلمي في أعمالهما والتي تعد الأبرز بمشواره.

أبرز أعمال لطفي لبيب السينمائية

فيلم السفارة في العمارة (2005)

فيلم كده رضا

شكلنقطة فارقة في مسيرةالفنية، حيث جسد دور سفير في أحداث الفيلم، ورغم قلة مشاهد الشخصية إلا أنها شكلت أثراً كبيراً لاسيما وأن مشاهده كانت مع الزعيم عادل إمام، وساهم ذلك في شهرة كبيرة له، خاصةً وأن الفيلم حقق ردود أفعال واسعة وقت عرضه بسبب القضية الشائكة التي تناولها وفتح حالة من النقاش الجدلي عن هذه القضية.يُعد "" من الأفلام البارزة التي شارك فيها الفنان الراحل، ورغم أن ظهوره كان شرفياً خلال الدقائق الأولى من الأحداث إلا أن الجمهور دائماً ما يتذكره في هذا العمل، حيث جسد شخصية الأب المحتال الذى أنجب 3 توائم لعب دورهم جميعاً الفنان أحمد حلمي، وقرر تسجيلهم بأوراق رسمية باسم شخص واحد من أجل تسهيل عمليات النصب.

فيلم عصابة الدكتور عمر

فيلم H دبور

فيلم نمس بوند

كان ظهورفي فيلم "" مع مصطفى قمر وياسمين عبد العزيز بارزاً، حيث جسد أحد الأدوار الرئيسية في العمل خلال شخصية الطبيب فخري الذي يُعد أستاذ الدكتور عمر طبيب الأمراض النفسية الذي يعود من الخارج ليطبق نظريات جديدة في العلاج، حيث يجرب طرقاً مع ريم، الفتاة الثرية التي تعمل مترجمة لكنها مصابة بداء السرقة، وتذهب للدكتور عمر وتنشأ بينهما قصة حب.جاءت مشاركةفي فيلم "" دعماً للفنان أحمد مكي في أولى بطولاته المطلقة بالسينما، لاسيما وأنه ساهم في اكتشافه حسبما كشف في تصريحات سابقة، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وانطلق مكي بعدها كواحدٍ من نجوم السينما، ولعبفي الفيلم شخصية سرناقوسي صديق دبور الذي يساعده في التحول من شخص تافه إلى رجل مسؤول وملتزم.فيلم "" من الأعمال الشهيرة التي شارك في بطولتها، حيث حقق الفيلم جماهيرية كبيرة، وجسدخلال أحداثه شخصية العقيد حامد رئيس المباحث الذي يدخل في مفارقات كوميدية مع الرائد شريف الذي لعب دوره الفنان هاني رمزي بعد تكليف الأخير بالتحقيق في قضية قتل بالرغم من قلة خبرته ومصائبه الكثيرة في كل القضايا التي تم تكليفه بها.

فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

فيلم طير انت

فيلم عسل اسود

فيلم بوبوس

فيلم الثلاثة يشتغلونها

أبرز مشاركات لطفي لبيب في الدراما التليفزيونية

مسلسل الخواجة عبد القادر

مسلسل صاحب السعادة

مسلسل الرحايا حجر القلوب

مسلسل الأب الروحي

مسلسل رجالة البيت

حققنجاحاً جماهيرياً كبيراً وجسدخلال أحداثه شخصية مدير مكتب وزير التربية والتعليم، وكان حلقة الوصل بينه وبين محمد هنيدي الذي ظهر بشخصية مدرس في بلد ريفي، يخشاه الجميع لأنه مثال للحزم والانضباط. رمضان تضطره الظروف أن يعمل مدرساً في مدرسة خاصة بها أبناء كبار المسئولين، ويواجه العديد من التحديات في إطار كوميدي.سجلثاني تعاون على التوالي ببينوأحمد مكي بعد نجاح ""، وجسدشخصية عم نصحي، فيما دارت أحداث الفيلم حول بهيج شاب منطوٍ بدون أي خبرات حياتية، يعمل طبيباً بيطرياً ويحب فتاة من طرف واحد، يلتقى بجني يرغب في تحقيق حلم الارتباط بها، فيهبه ست فرص لتحقيق هذا الحلم والارتباط بالفتاة التي يعشقها من خلال المظهر والمال والقوة والرجولة ومجاراة العصر.يأتيمع أحمد حلمي من أبرز وأنجح أعمالفي السينما، وكانت مشاركته في هذا الفيلم لها ظروف خاصة جداً، حيث كانت الشخصية التي جسدها متعاقداً عليها الفنان محمد شرف، لكن الأخير تعرض لوعكة صحية حالت من دون مشاركته، فطُلب منأداء الدور، لكنه لم يقبل إلا بشرط إنساني نادر، حيث اشترط حصول محمد شرف على أجره كاملاً، رغم عدم مشاركته في العمل.سجلتعاوناً جديداً بينوالزعيم عادل إمام، ولاقى العمل نجاحاً لافتاً وقت عرضه عام 2009، ودارت أحداثه حول رجل الأعمال محسن هنداوي الذي يعاني من التعثر المالي في أعماله نتيجة الأزمة المالية العالمية، ويقيم علاقة حب مع سيدة الأعمال مهجة التي تعاني هي الأخرى من مشاكل مادية، فتحدث مفارقات عديدة.يُعدمع الفنانة ياسمين عبد العزيز من الأعمال التي حققت نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشاركبدور رئيسي في أحداث العمل خلال شخصية الأستاذ صبحي، فيما دارت قصة الفيلم حول الفتاة البسيطة (نجيبة) المتفوقة دراسياً، التي تضطرها الظروف للعمل كمدرسة في الوقت الذي تدرس فيه بالجامعة، وتتعرف إلى ثلاثة شباب يستغلون طيبتها وسذاجتها في أغراضهم الخاصة ومصالحهم.مشوار الفنان الراحلفي الدراما التليفزيونية لم يكن مثل ما قدمه بالسينما، حيث كان التركيز الأكبر خلال مسيرته على المشاركة في الأفلام وتقديم شخصيات مختلفة تُخلَّد في ذاكرة المُشاهد، ولكن ذلك لم يمنعه من ترك بصمة أيضاً في الدراما بالمشاركة في أكثر من مسلسل بارز مع كبار النجوم خلال السنوات الماضية ونرصد أبرزها.شاركفيمع الفنان يحيى الفخراني الذي يحقق شهرة وجماهيرية كبيرة، ودارت أحداثه حول هربرت دوبرفيلد الذي يأس من حياته بعد وفاة شقيقه وزوج شقيقته خلال الحرب العالمية الثانية، يستعيد اﻷمل من جديد حين يتوجه إلى السودان ويعتنق الدين الإسلامي ويغير اسمه إلى عبدالقادر، ومن بعدها ينتقل إلى صعيد مصر، ويقع في الحب مع فتاة من أعيان الصعيد.مثلما اجتمعمع الزعيم عادل إمام في السينما، شاركه أيضاً في الدراما خلال مسلسل "صاحب السعادة" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول حياة بهجت بعد تقاعده من عمله، مع زوجته وأبنائه وأحفاده، وما يلاقيه من مشاكل بسبب غيرة زوجته الشديدة عليه، ومشاكل مع أبنائه وأزواجهم، وأحفاده بسبب اختلاف الأجيال بينهم.من الأعمال الدرامية البارزة التي شارك فيها، وحقق العمل وقتها انتشاراً كبيراً نظراً لشعبية بطله الفنان نور الشريف والاعتماد على الدراما الصعيدية، حيث دارت الأحداث حول رجل يمتلك المال والسلطة يُدعى محمد أبو دياب محبوب من أهل بلدته الذين يعيشون تحت إمرته لكنه يتعرض للغدر من أقرب الناس إليه.شارك الفنان الراحلفيبجزءيه الأول والثاني، وحقق العمل انتشاراً كبيراً وقت عرضه حيث اعتمد على شباب جدد مع مساندة من النجوم الكبار، ودارت أحداثه حول عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار الذي لعب دوره محمود حميدة، وله عدد كبير من الأبناء، حيث يسرد المسلسل علاقة هذا الأب بأبنائه، وكذلك علاقته مع عصابات السلاح والمهربين.شاركفيمع أحمد فهمي وأكرم حسني، رغم أن وقته كان قد بدأ في الإبتعاد شيئاً فشيئاً عن المشاركة في الأعمال الفنية بسبب ظروفه الصحية، إلا أنه جسد دور الجد ولم تتطلب الشخصية حركة كبيرة، حيث دارت الأحداث حول تيمون وبومبا اللذين ينتقلان للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة.

