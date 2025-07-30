في اليوم العالمي للصداقة... أبرز الأعمال السينمائية التي تحدثت عن الصداقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 05:23 مساءً - يحتفل العالم اليوم الأربعاء 30 يوليو بيوم الصداقة العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011، للاحتفاء بالصداقة التي تعتبر واحدة من أهم المشاعر الإنسانية النبيلة في حياة البشر، ولأهمية هذه الصداقة قدمت السينما المصرية العديد من الأعمال الفنية المميزة التي كشفت تفاصيل مميزة عن علاقة الأصدقاء.
العمل من بطولة، محمد هنيدي، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، لطفي لبيب، أميرة نايف، محمد يوسف، وهو من تأليف ماهر عواد، وإخراج سعيد حامد.
فيلم "أحلى الأوقات" من أفضل الأفلام التي تناولت الصداقة بزاوية مختلفة؛ مشيرة إلى أهمية الذكريات التي تجمعنا بالأصدقاء، وأهمية استحضارها في حياتنا، والحفاظ عليها وزيادتها.
شارك في الفيلم حنان ترك، هند صبري، منة شلبي، خالد صالح، سامي العدل، مها أبو عوف، حسن حسني، أحمد كمال، سلوى محمد علي، وهو قصة هالة خليل بالاشتراك مع وسام سليمان، التي كتبت السيناريو والحوار أيضاً، ومن إخراج هالة خليل.
يعد فيلم "أعز أصحاب" من أشهر الأفلام التي تتحدث عن الصداقة بصورة مثالية وأقرب للحقيقية، خاصةً الأشخاص الذين تجمعنا بهم التجارب الأولى لكل شيء في حياتنا، وارتبطت صداقتنا بهم منذ إدراكنا للمعانِي الأولى للمفاهيم في حياتنا، مؤكدة أن مدة العلاقة بين الأصدقاء تعد عنصراً مهماً لبقائها.
شارك في الفيلم أحمد فلوكس، سوما، أحمد صلاح السعدني، مروة عبد المنعم، لانا سعيد، معتز التوني، أشرف رياض، شيرين الطحان، رانيا يوسف، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
سلام يا صاحبي من أبرز الأعمالفيلم "سلام يا صاحبي" من أقدم أفلام السينما المصرية، التي تناولت علاقة الصداقة، وقدمت تفاصيل خاصة عن هذه العلاقة المميزة بين الزعيم عادل إمام والفنان سعيد صالح باعتبارهما اثنين من الأصدقاء المقربين لبعضهما ويمران بمواقف صعبة وأزمات استطاعا تجاوزها معاً، ومنذ عرض الفيلم وحتى يومنا هذا وهو يحقق نجاحاً كبيراً.
صاحب صاحبهقدم محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي علاقة صداقة قوية ومختلفة تماماً من خلال فيلم "صاحب صاحبه"، حيث يتناول الفيلم قصة شابين في إطار من الكوميديا، هما: جاد والذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وأسامة الذي يقدمه الفنان محمد هنيدي، تربيا معاً منذ الطفولة في المنطقة نفسها وعلى العادات والتقاليد نفسها، ويسعى كل منهما للسفر بالخارج لتحقيق نجاح مادي واستقرار في الحياة.
هند صبري تؤمن بالصداقةفيلم "بنات وسط البلد" جسد علاقة الصداقة بين البنات، حيث كشف العمل عن تفاصيل علاقة جومانا التي قامت بدورها الفنانة هند صبري، وياسمين التي قامت بدورها الفنانة منة شلبي، وكشف العمل عن تفاصيل خاصةً في علاقتهما العاطفية والاجتماعية باعتبارهما اثنين من سكان منطقة وسط البلد بالقاهرة.
ملحمة سهر الليالي"سهر الليالي" من الأفلام المميزة التي تناولت قضايا هامة وشائكة في حياة الأزواج، من خلال مجموعة أصدقاء متقاربين إلى حدٍ كبير، ومن خلال بعض المواقف الرومانسية والكوميدية، التي جمعت أربع شخصيات وزوجاتهم، تتكشف حقيقة حبهم لبعضهم البعض، ويصلون إلى الحل الأمثل لاستكمال حياتهم جميعاً بأفضل طريقة ممكنة وراضية للأطراف كافة.
