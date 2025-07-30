شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تنعي لطفي لبيب: قدّم أعمالًا خالدة أثرت الساحة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير لطفي لبيب، الذي غيّبه الموت بعد رحلة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، قدّم خلالها أعمالًا خالدة أثرت الساحة الفنية وأسهمت في رسم البهجة على وجوه الملايين من أبناء مصر والعالم العربي.

لقد كان الفقيد رمزًا للفن الهادف، وصوتًا صادقًا عبّر عن نبض المجتمع المصري، وكان أحد أبطال القوات المسلحة المصرية خلال حرب 1973 المجيدة. ترك إرثًا فنيًا سيظل حيًا في وجدان جمهوره ومحبيه، رحم الله الفقيد الإنسان والفنان، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.



لطفي لبيب

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

مشاركة لطفى لبيب فى الجيش

خدم لطفي لبيب في الجيش المصري وقت انتصار حرب أكتوبر المجيدة ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

المؤلفات في حياة لطفي لبيب

ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

أخر أعماله السينمائية

يشار إلى أن أخر أعمال لطفى لبيب مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.