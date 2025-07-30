شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل مستشار في فيلم No Other Land الحائز على الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير بمقتل عودة هدالين، الناشط الفلسطيني الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، No Other Land، برصاص مستوطن إسرائيلي.

كان هدالين، المعروف أيضًا باسم عودة هدالين، مستشارًا في الفيلم، الذي صُوّر بين عامي 2019 و2023، ويُظهر تدمير قرية مسافر يطا الفلسطينية في الضفة الغربية.

تفاصيل وفاة مستشار فيلم No Other Land

وأعلن عن الخبر المخرج الإسرائيلى يوفال أبراهام، أحد مخرجي الفيلم، على حسابه في تويتر، حيث كشف أن هادالين أصيب برصاصة في الرئتين، وبعد ساعتين استشهد، وكتب: "لقد مات عودة، قُتل".

وادعى أن سكانًا محليين تعرفوا على ينون ليفي، وهو مستوطن وُضع سابقًا على عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على أنه مطلق النار، وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم أن محكمة الصلح في القدس أمرت ليفي بالبقاء رهن الإقامة الجبرية تحت إشراف زوجته وشقيقته حتى يوم الجمعة 1 أغسطس المقبل.

فيلم No Other Land

وذلك بعدما فاز الفيلم الفلسطينى No Other Land بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقى، وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حضور صناع الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land، وارتدى الصناع الشال الفلسطيني وأعلام فلسطين.

الفيلم الفلسطينى No Other Land من إخراج 4 مخرجين، هم: باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

كما فاز الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة "عشاق السينما" Cinephile Award، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

وكان قد فاز فيلم لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقى من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74.