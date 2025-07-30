شكرا لقرائتكم خبر عن لا أخاف من الموت.. أبرز تصريحات لطفى لبيب بندوته السابقة فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ”الخليج 365” بالنجم لطفى لبيب فى 26 ديسمبر 2021 وكرمه على مشواره الفني الملىء بالأعمال المهمة، وزار لطفى لبيب صالة تحرير ”الخليج 365”، وحرص على مصافحة كل زميل وزميلة داخل الصالة.

وأقيمت ندوة كبيرة احتفالا به، وتحدث النجم الكبير لطفى لبيب خلال الندوة عن أهم الأدوار التي قدمها في حياته الفنية مع كبار النجوم وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى:

حيث قال لطفى لبيب إنه لايخاف من الموت نهائيا، وأنه يدرك جيدا أن العمر يتساقط مثل الأشجار فى فصل الخريف، معلقا:"كل شئ له نهاية، ولا اعتراض على الموت والشئ الوحيد الحقيقة فى حياتنا كلنا هو الموت وأنا متصالح مع نفسى وأهلا بيه فى أى وقت ويشرفنى".

وأكد لطفى لبيب أنه رفض التكريم رفضا تاما واعتذر بقوله: "تلقيت اتصالاً من السفارة يفيد برغبة السفير في مقابلتى، فقلت أن الظروف الحالية لا توفر هذا المناخ ورفضت، واعتبرته موضوع وخلص ولم أتحدث عنه بعدها".

وقال لطفى لبيب: "إحنا كنا 4 ماسكين خط الوسط في الوسط الفني كله أنا وحسن حسنى وعزت أبو عوف وصلاح عبد الله مكنش فيه غيرنا في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات".

وعن دوره فى فيلم السفارة فى العمارة وتقديمه السفير الإسرائيلى، قال : "وفى ناس كتير خوفتنى من دور ده منهم محمد هنيدى قالى أوى يا لطفى الناس بتحبك الناس هتكرهك وصلاح السعدنى قال لطفى لبيب مينفعش في الدور ده الناس بتحبه، واللى جه قالى تجرى بسرعة تعمل الدور ده سعيد حامد وكنت ساعتها بعمل معاه فيلم يا أنا يا خالتى قالى تروح تعمل الدور ده فورًا قالى هيعلم وبالفعل علم وفعلا استطعت انى ازود أجرى وأتواجد".

وعن حبه فى التمثيل، أكد لطفى لبيب:" مقدرش استغنى عن التمثيل و مقدرش اعتزل و مفيش ممثل في الدنيا بيعتزل لان اعتزل ليه، أنا في البداية دخلت جامعة أسيوط كلية زراعة وفى الاخر اكتشفت مينفعش استمر هكذا وأول ما روحت الجامعة اشتغلت في فريق التمثيل بتاع الكلية وعملنا مسرحية وكان رئيس الجامعة إسلام حزين و أصبح وزير الثقافة واستدعانا نعرض في الاوبرا وكل ده عاملت و أنا في سنة أولى و بعد كده قولت أنا هكمل في فنون مسرحية".

وأضاف لطفى لبيب، " دخلت فنون مسرحية ولقيت كتير مقدمين خدوا مننا 12 وأنا من ضمنهم وهم نبيل الحلفاوى وهو اسم على مسمى ونبيل بالفعل ومحمد صبحى وهادى الجيار وشعبان حسين ويسرى مصطفى ومحمد عبد الحليم ونادية فهمى كنا بنروح التلفزيون وبناخد 4 جنيه في النصف ساعة وكنت بشتغل مسرحية النار و الزيتون وخدت 15 جنية في الشهر".

ورحل النجم الكبير لطفى لبيب، عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا الخميس الساعة 12 ظهرا من كنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة.