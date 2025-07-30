شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف والسعدني ودنيا وباسم سمرة وعبد الباقي ينعون لطفي لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير أصاب الوسط الفني بمجرد الإعلان عن وفاة الفنان القدير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض، ودخوله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر لتقديم التعازي.

نعي الفنانين

حيث نشر النجم يوسف الشريف صورة للفنان الراحل لطفي لبيب، عبر حسابه على "تويتر"، معلقا عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير لطفي لبيب واسكنه فسيح جناته وألهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان، البقاء لله".

وكتب النجم أحمد السعدني: "ألف رحمة ونور علي الفنان الكبير والاب الحنون لطفي لبيب، ‏صاحب القلب الطيب و الروح النقية خفيف الدم الغالي صديق أبي الصدوق بحبك جداً انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون".

بينما علقت الفنانة دنيا سمير غانم على خبر الوفاة، من خلال خاصية "الاستوري"، عبر حسابها على "انستجرام": "البقاء لله.. الفنان القدير لطفي لبيب.. خالص التعازي للأسرة الكريمة وكل جمهوره، ربنا يرحمه يارب".

أما الفنان باسم سمرة، نشر صورة للفنان الراحل عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اتقدم بخالص العزاء في وفاة الفنان القدير لطفي لبيب، أحد رموز الفن المصري الأصيل، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

والفنان أشرف عبد الباقي، نشر نعي للفنان لطفي لبيب عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليه: "مع السلامة يا عم لطفي، يا أجمل حد في الدنيا".

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

مشاركة لطفى لبيب فى الجيش

خدم لطفي لبيب في الجيش المصري وقت انتصار حرب أكتوبر المجيدة ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

المؤلفات في حياة لطفي لبيب

ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

أخر أعماله السينمائية

يشار إلى أن أخر أعمال لطفى لبيب مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.



دنيا سمير غانم



باسم سمرة



أشرف عبدالباقي