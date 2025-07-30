خالد المظفر يعرض مسرحية ملك المسرح بالرياض ويخصص عرضين لفئة الصم والبكم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:14 مساءً - يستعد الفنان خالد المظفر لتقديم عروض لمسرحيته "ملك المسرح" وذلك على مدى خمسة أيام في العاصمة الرياض وتحديداً على مسرح محمد العلي في البوليفارد ستي من اليوم 30 يوليو وحتى 3 أغسطس، وببادرة إنسانيه جميلة سيخصص عرضين من المسرحية لفئة الصم والبكم في المملكة العربية السعودية.

ونشر خالد المظفر فيديو له معلناً عن المسرحية وعرضها بالعاصمة السعودية الرياض وكتب على الفيديو: "يا حظ من قلبه سعودي عروض الرياض سولد أوت ملك المسرح".

وعلق حسابه على الإنستغرام على الفيديو الذي نشره وكتب: "باجر جمهورنا وحبايبنا أهل الرياض وعدنا على مسرح محمد العلي بالبوليفارد مسرحية ملك المسرح بالرياض"

كما كتب المظفر: "من قلب الكويت إلى أرض المملكة نشوف فيكم الترفيه يرتقي والتقدم يزدهر والتميز يُكتب بحروف من ذهب فخورين فيكم يا أهل العز ".

وكان حساب عيشها وهي المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، قد نشر فيديو لخالد معلناً عن تقديمه عروضاً لفئة الصم والبكم وكتب: "ولأنكم غاليين علينا، ملك المسرح يفتح الستار بحب ويخصص عرضين لفئة الصم والبكم مبادرة من مسرحية "ملك المسرح" وبرعاية هيئة الترفيه".

مسرحية "ملك المسرح"

عبارة عن مسرحية درامية كوميدية تتناول قصة فنان مسرحي مخضرم يُدعى "إبراهيم" يعود إلى الخشبة بعد غياب طويل، في محاولة لاستعادة مجده الفني الذي صنعه والتصالح مع ماضيه المليء بالصراعات والأسرار المختلفة وتتوالى الاحداث بالعمل.

والمسرحية من تأليف وإخراج عبدالعزيز صفر من بطولة الفنان خالد المظفر، خالد العجيرب، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، مهدي دشتي، أمير مطر، وسلمان كايد.

آخر أعمال الفنان خالد المظفر

وكان آخر عمل قدمه الفنانهي مسرحية "الأول من نوعه" حيث قدم 236 عرضاً مسرحياً في الكويت ودول الخليج أيضاً، وهي من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبد العزيز صفر، ويشارك خالد المظفر البطولة عبد الله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، وخالد العجيرب.

