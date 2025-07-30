بعد جدل دخول البلوجرز الفن.. نقابة المهن التمثيلية تصدر بياناً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:14 مساءً - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي خلال الساعات الماضية، بياناً جديداً بعد جدل دخول البلوجرز عالم التمثيل.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وجاء نص البيان الذي تم نشره عبر حساب النقابة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "فى ضوء ما يثار من تساؤلات وتفسيرات غير دقيقة فى الأوساط الفنية والإعلامية، تؤكدموقفها الثابت والداعم لكل موهبة حقيقية ومخلصه تنتمي الى هذه الصناعة العريقة التى تعد احد اعمدة القوة الناعمة لمصر، ان النقابة لا تقف ولم تقف يوما ضد موهبة صادقة تمتلك كل الأدوات الفنية وإلتزام الممارسة بل إننا نعتز بكل فنان مبدع يسعى لتقديم فن راقي يليق بجمهورنا وبقيمة مصر الحضارية وتشدد النقابة على ان أى مخرج أو منتج يلتزم بلواءحها القانونية وينفذ الإجراءات التنظمية المقررة والمتضمنة استخراج التصاريح اللازمة".

واستكمل البيان: "سيجد من النقابة كل الدعم والتيسير المطلوب لضمان انضباط العمل الفني وحماية حقوق جميع الأطراف وضمان تقديم اعمال تشرف الوطن وتخاطب العالم

بجودة وجدارة إننا فى نقابة المهن التمثيلية نعمل وفق قواعد تحقق مصلحة الفن والدولة والمجتمع".



غرامة لظهور التيك توكرز

قرار أشرف زكي بمنع ظهور البلوجرز والتيك توكرز من المشاركة في الأعمال الفنية يرجع إلى رغبته في الحفاظ على مهنة التمثيل، وأكد في وقتٍ سابق على أن قراره صارم ولا تراجع فيه وقال: "إحنا درسنا وتعبنا وادينا عمرنا للمهنة، مش هنسيبها لناس طالعين من التيك توك"، وأكد أنه لن يمانع في ظهورهم على الشاشة لكن بشرط أن يكون هناك غرامة قيمتها مليون جنية، لأنه لن يقبل بأن يكون هناك أشخاص دخلاء على هذه المهنة.

