جمال الردهان يعلن عن مسلسله القادم مأمور الثلاجة مستوحى عن قصة حقيقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:14 مساءً - أعلن الفنان جمال الردهان عن مسلسل قادم له بعنوان "مأمور الثلاجة" الذي يحكي أحداثاً واقعية حدثت بالفعل وهو من إخراج ثامر العسلاوي، ومن تأليف بندر طلال السعيد.

ونشر الفنان جمال الردهان فيديو لبرومو المسلسل وعلق وكتب: "توكلنا على الله، عملنا القادم بإذن الله، مسلسل مأمور الثلاجة، مستوحى من قصة حقيقية، تأليف وإشراف عام بندر طلال السعيد، إخراج ثامر العسلاوي".

أعمال قادمة للفنان جمال الردهان

ويستعد أيضاً الفنان جمال الردهان لتقديم عروض لمسرحية "الخطر معهم" وذلك في 20 أغسطس 2025 على مسرح نادي السالمية الرياضي، فكرة وإخراج محمد الحملي، وتأليف وسرد إبراهيم بدر، ومن بطولة: الفنان طارق العلي،، عبد الله السلمان، محمد الحملي، سلطان الفرج، وميمي التميمي.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي وأكشن، حيث تسلط الضوء على مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجد نفسها في مواقف مليئة بالمفاجآت والتحديات عندما يجتمعون في مكان واحد بسبب الظروف الغريبة التي جمعتهم، والمسرحية تتناول بشكل كوميدي عدداً من قضايا العصر منها التكنولوجيا والعلاقات الإنسانية بالإضافة إلى قضايا أخرى.

آخر 3 أعمال عرضت للفنان جمال الردهان

وكانت آخر ثلاثة أعمال عُرضت للفنانهي مسرحية "ولد الأكابر" من تأليف صلاح الناصر، ومن إخراج نصار النصار، وإنتاج مشترك بين فروغي للإنتاج الفني وشركة محمد عاشور للإنتاج الفني ومن بطولة الفنان، سعيد الملا، محمد عاشور، فيصل السعد، محمد الوزير، إيمان العلي، جلنار، صالح الدرع.

وأيضاً مسرحية "الذيابة" من ﺇﺧﺮاﺝ وفكرة خالد العبيد، تأليف سعودالسعيد، بطولة الفنان أحمد إيراج، مرام البلوشي، سعيدالسعدون، بدرالهندي، علي المهيني، زهراء دهراب، روان الجمعان عبدالله الحمادي.

وكذلك مسلسل "واحة الأعرابي" من ﺇﺧﺮاﺝ ثامر العسلاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بندر السعيد، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، جمال الردهان، أسمهان توفيق، يعقوب عبد الله، حمد العماني، عبد الله التركماني، مي البلوشي، وكفاح الرجيب، شبنم خان، عصام الكاظمي، عبد العزيز الصايغ، شوق، عبدالناصر الزاير، أحمد يوسف، محمد الفيلكاوي، أحمد الحليل، آمنة عبد الله، ومبارك سلطان.

