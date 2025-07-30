رسائل مؤثرة من النجوم بعد وفاة لطفي لبيب: وداعًا صاحب البهجة.. هيوحشنا قلبك الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:14 مساءً - خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر، بعد وفاة الفنان لطفي لبيب، صباح اليوم الأربعاء، عن عمرٍ ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض، داخل أحد مستشفيات القاهرة، ليترك إرثًا فنيًا مميزًا، حقق من خلاله نجاحات طويلة، تجاوز صداها الوطن العربي كله.

أحمد السقا: وداعًا الفنان القدير لطفي لبيب

ريهام عبد الغفور عن لطفي لبيب: ابتسامته لم تكن تفارق وجهه

إدوار: نصحني وعلمني كثيرًا

عبد الرحيم كمال: فنان كبير ولطيف وموهوب

إنجي وجدان: أحلى وأحن واحد في الدنيا

وحرص عددٌ كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان لطفي لبيب، وتقديم واجب العزاء لأسرته، لعل أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي وصف إياه بقوله: "وداعًا صاحب البهجة"، وكذلك الفنان أحمد السقا، الذي نشر صورة للراحل، عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بقوله: "البقاء لله.. وداعًا الفنان القدير لطفي لبيب.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا أستاذ، ويجعل مثواك الجنة.. خالص العزاء لأهله وأحبائه".وقدّمت الفنانة ريهام عبد الغفور، واجب العزاء لأسرة لطفي لبيب، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. هتوحشنا يا حبيبي وهيوحشنا قلبك الطيب وابتسامتك اللي مفرقتش وشك أبداً حتى في شدة مرضك.. في الجنة ونعيمها بإذن الله الفنان الكبير لطفي لبيب".وأبدى الفنان، عن حجم حزنه الشديد لرحيل، قائلًا: "ياما اشتغلنا سوا سنين وسنين.. يا ما نصحتني وعلمتني.. أكيد أنت في مكان أحسن من اللي إحنا فيه.. الله يرحمك يا حبيبي ويصبر عيلتك".واستعاد السيناريست عبد الرحيم كمال، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كواليس عمله مع، قائلًا: "وداعًا الفنان المصري الكبير الموهوب.. فنان كبير ولطيف المعشر وموهبة كبيرة.. جمعنا مسلسل الرحايا حجر القلوب ومسلسل الخواجة عبد القادر وفيلم خيال مآتة.. وكان في منتهى اللطف والرقي والاحتراف رحمه الله رحمة واسعة".ونشر الفنان أكرم حسني، صورة لـ، معلقًا عليها بقوله: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الفنان القديرفي ذمة الله.. ادعوله"، فيما قالت الفنانة إنجي وجدان، "خبر حزين قوي قوي قوي.. الله يرحمك يا أستاذ.. يا أحلى وأحن واحد في الدنيا.. هتوحشني قوي قوي بجد".

فيما كتب الفنان أحمد عزمي: "مع السلامة يا حبيبي.. وداعًا أيها الفنان المحبوب المثقف، وإلى لقاء.. سوف تبقي معنا بفنك وإبداعك وابتسامتك الحنونة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه برحمته الواسعه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

يسرا اللوزي: فقدنا واحدًا من أهم الممثلين

إنجي علي: وداعًا الغالي المبهج

نزار الفارس: لطفي لبيب حقق حلمه بزيارة العراق

وقالت الفنانة يسرا اللوزي: "فقدنا النهاردة واحد من أهم وأحب الممثلين لمصر. لطفي لبيب، ربنا يرحمه. نسأل الله أن يكون مثواه الجنة، وربنا يصبّر أهله وأحبابه".أما فيدرا فقالت: "من الناس اللي يخشوا القلب دُغري، ألف رحمة ونور عليك يا أستاذنا والله.. ادعوا للفنان الكبير لطفي لبيب"، فيما قالت الفنانة سوسن بدر، " مع السلامة..صاحب أطيب قلب"، أما المذيعة إنجي علي، نعت الفنان الراحل، بقولها: "وداعًا الغالي المبهج الأستاذ لطفي لبيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".ونشر المذيع العراقي نزار الفارس، صورة لـمن زيارته الأخيرة للعراق، قائلًا: "وفاة الفنان المصري الكبير.. كان حلمه يزور العراق.. وحقق حلمه رئيس الوزراء العراقي.. وزار العراق 5 أيام.. كان سعيدًا جدًا برؤية بغداد".

