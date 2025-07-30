هند محمد لـ الخليج 365: تجربتي في "خريف القلب" محطة مميزة بمسيرتي.. وجديدي عمل يحمل تحدياً مختلفاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:14 مساءً - استطاعت الفنانة هند محمد أن تلفت الأنظار وتجذب المشاهد لها من خلال شخصيتها التي جسدتها بمسلسل "خريف القلب" وهو أول عمل درامي سعودي مقتبس من قصة تركية، وتم عرض أولى حلقاته بـ27 أكتوبر 2024- واستطاع أن يحقق منذ أولى حلقاته نجاحاتٍ كبيرة وأيضاً تصدر الترند العالمي في 9 دول، وكانت شخصية "جواهر" من الشخصيات المهمة جداً بالعمل.

"الخليج 365" التقت بها وتحدثت هند عن أبعاد هذه الشخصية وماذا أضافت لها في مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى أنها تحدثت عن الثنائي الجميل لها مع الفنان فيصل الدوخي، كما كشفت عن جديدها القادم، فلنتعرف إلى ما قالته من خلال هذا الحوار معها.

العمل مسلسل "خريف القلب"

كانت لكِ مشاركه جميلة بمسلسل "خريف القلب" ودور أحبه المشاهد كيف تقيمين هذه التجربة؟

هل الدور الكوميدي سهل في الأداء؟

تجسيد هند محمد لشخصية "جواهر"

ماذا أضافت لك شخصيه "جواهر" ؟

هند محمد من كواليس مسلسل خريف القلب - الصورة من المصدر

العمل الكوميدي

هل سنراك بدور او مسلسل كوميدي مستقبلاً؟

الثنائي بين هند محمد وفيصل الدوخي

كونت ثنائياً جميلاً ولافتاً مع الفنان فيصل الدوخي.. هل سنراكما بعمل آخر يجمعكما قريباً؟

هند محمد وفيصل الدوخي من كواليس مسلسل خريف القلب - الصورة من المصدر

هند محمد والسينما

أين أنت من السينما الآن؟

الدراما السعودية والعمال المقدمة

كيف ترين الأعمال الدرامية في السعودية الفترة الأخيرة؟

ما رأيك بالأعمال ذات الحلقات الطويلة؟

فنان تودين مشاركته بأعمالك القادمة؟

مشاريع قادمه

ما هو جديدك القادم؟

هند محمد من كواليس مسلسل خريف القلب- الصورة من المصدر

تجربتي في مسلسل "خريف القلب" كانت محطة مميزة جداً في مسيرتي، لأنها جمعت بين التحدي الفني والتواصل الحقيقي مع الجمهور، والشخصية التى قدمتها كانت كاركتر كوميدياً، وكنت الوحيدة في العمل الذي تحمل هذا الخط، وهذا أعطاني مساحة مختلفة تماماً أستكشف فيها أدواتي كممثلة.والكوميديا قد تبدو سهلة على السطح، لكنها تتطلب وعياً عالياً بالإيقاع، وردود الفعل، وذكاء في توصيل الفكرة بدون مبالغة، خصوصاً عندما تكون بعمل درامي طويل، والجميل في التجربة أنها كانت أول مرة أقدّم كاركتر طويلاً من بداية المسلسل، بخط واضح وكوميدي خالص، والجمهور تفاعل مع الشخصية بمحبة، وهذا أسعدني كثير، لأن التوازن بين الإضحاك والصدق الإنساني ليس سهلاً، لكنه تحدٍ أحب أعيشه كفنانه.شخصية "جواهر" بمسلسل خريف القلب" أضافت لي الكثير على المستوى الفني والشخصي، حيث كانت أول تجربة لي في تقديم كاركتر كوميدي يمتد من بداية العمل لنهايته، وهذا بحد ذاته مسؤولية وتحدٍ ممتع، والكوميديا في الشخصية لم تكن مبنية على النكتة فقط، بل على التناقضات في الشخصية، وتصرفاتها العفوية، وطريقتها في التفاعل مع المواقف، وهذا النوع من الشخصيات يتطلب حساً فنياً دقيقاً ووعياً بالموقف أكثر من مجرد إلقاء.حقيقه "جواهر" فتحت لي بابا واسعاً تجاه هذا اللون، والحمد لله ردود الفعل كانت مشجعة جداً، فالكوميديا أصبحت اليوم أقرب لي من قبل، وأصبح لدي شغف أكبر أعمل عليها بشكلٍ أعمق، لكن بنفس الوقت أحرص أنها تكون في قالب ذكي، يخدم العمل، ويقدّم شيئاً حقيقياً بعيداً عن التكرار أو الاستسهال، فإذا عُرض عليّ دور كوميدي يحترم عقل المشاهد ويقدّم شيئاً جديداً، بالتأكيد سارحب وبكل حب.فعلاً، الخط الذي جمعني بالفنان فيصل الدوخي في مسلسل "خريف القلب" كان من أجمل خطوط العمل، العلاقة بين الأخ والأخت كانت مكتوبة بشكلٍ عميق وإنساني، والحمد لله استطعنا أن نصل للمشاهدين بطريقة حقيقية، وهذا يعود للانسجام بيننا في الأداء، أما عن عمل جديد يجمعنا، فحالياً لا يوجد عمل مطروح رسمي، لكن بالتاكيد إذا توفر النص المناسب لن نتردد، لأن التعاون اللي فيه كيمياء حقيقية بين الفنانين دايم يعطي نتيجة مختلفة.أفتخر بأني كنت من أوائل الممثلات السعوديات اللاتي خضن تجربة السينما منذ أكثر من عشرين عاماً، في عمل سينمائي طويل وهو "كيف الحال"، وبالنسبة لي، أؤمن أن السينما الحقيقية تحتاج أدوات معينة ورؤية فنية مكتملة، وهذا النوع من المشاريع هو الذي يجذبني فعلياً، لذلك حضوري في السينما مرتبط بجودة المشروع وليس كثرة الأعمال، وأنتظر العمل الذي يضيف لي ويضيف للمشهد السينمائي.الأعمال الدرامية السعودية في الفترة الأخيرة تمر بمرحلة نضج وتنوّع جميل، سواء من حيث المواضيع أو من حيث جودة التنفيذ، وهذا شيء يفرحني كمشاهدة أولاً، وكفنانة، وأصبحنا نرى أعمال تلامس الواقع، وأخرى تفتح نوافذ جديدة على مجتمعاتنا من زوايا مختلفة، وهذا مؤشر صحي على تطور الصناعة.بالنسبة للأعمال ذات الحلقات الطويلة، فبرأيي هي تحتاج توازناً دقيقاً بين قوة النص وتطور الشخصيات واستمرارية التشويق، وإذا توفرت تلك العناصر مع فريق عمل محترف فعلاً، تكون النتيجة ممتعة ومقنعة جداً، سواء للممثل أو للمشاهد، طبعاً هذا النوع من الأعمال يتطلب جهداً مضاعفاً والتزاماً طويلاً، لكن عندما تكون التجربة مدروسة وتُدار باحتراف، وتكون من التجارب اللي تظل قريبة من القلب.بصراحة، لا يوجد اسم محدد، أتمنى العمل مع الجميع، لأني أؤمن أن كل عمل هو تجربة قائمة بذاتها، وإذا توفرت فيه عناصر النجاح، من نص ومخرج وفريق عمل محترف، سيظهر بشكلٍ قوي بغض النظر عن الأسماء، وأنا أركّز دائماً على ما أقدمه كممثلة، وأفتخر أنني أعمل من قلبي وأعطي كل دور حقه، وهذا ما يهمني أكثر من أي شيء آخر، وإذا جاء وإن كانت هنالك شراكة فنية تصنع فرقاً حقيقياً، بالتأكيد سأكون سعيدة بذلك، لكن لا أسعى وراء الأسماء بقدر ما أسعى وراء الجودة.عُرضت عليّ مؤخراً عدة مشاريع لا زالت في مرحلة الدراسة، لكن شاركت مؤخراً كضيفة شرف في عمل جديد، وما يميز العمل هو تقديمي لشخصية بلهجة مختلفة تماماً، من لهجات مدن المملكة العربية السعودية، وكانت تجربة جديدة وممتعة، وفيها تحدٍ جميل ومختلف، لا أستطيع أن أصرّح بتفاصيل أكثر حالياً احتراماً للجهة المنتجة، لكن بإذن الله سيكون هنالك أخبار قريباً أصرح بها لكم.

