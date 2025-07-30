شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة عاطف سالم.. قدم 102 فيلما سينمائيا أبرزها أم العروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاربعاء ذكرى وفاة المخرج عاطف سالم الذى قدم أعمالاً مهمة في تاريخ السينما المصرية وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، وتوفى 30 يوليو 2002، بدأ حياته الفنية ممثلاً في فيلم "ماجدة" لـ ماري كويني، كما لُقب عاطف سالم، بـ مخرج الواقعية المصرية، كما اعتبره البعض أحد رواد مدرسة الواقعية فى السينما، قدم عاطف سالم ما يقرب من 102 فيلما سينمائيا ابرزها أم العروسة

وقدم سالم سلسلة أفلام مميزة أبرزها فيلم "جعلونى مجرما" للراحل فريد شوقى، ويعد ذلك انطلاقة فى مشواره الفنى، حيث كان لهذا الفيلم مردود كبير عند المتلقى، كما أنه ساهم فى رفع السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية فى مصر ونال إشادة الجميع، ولعل ما يميز أفلام عاطف سالم أنها كانت صادقة فى التعبير عن حال الشارع المصرى والأسرة المصرية.

لم يكتفِ بالإخراج فقط، بل كان له تجارب كمؤلف وأيضا كمنتج مثل "توت توت"، ومضى قطار العمر"، والنمر الأسود"، وكان لعاطف سالم بعض الأحلام يريد أن يحقهها ولكن لم يحالفه الحظ، فكان من ضمن أحلامه تقديم فيلم "الصديقان" الذى يحكى عن العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وصديقه المشير عبد الحكيم عامر ولعل ظروف إنتاجية منعت تحقيق هذا الحلم، وكان من أحلامه أيضا تقديم فيلم عن حياة الراحل فريد الأطرش حيث كان متأثرا به ومعجبا به هو وشقيقته أسمهان، ولكنه توفى قبل تحقيق هذا الحلم.