شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم 100 Nights of hero لـ أمير المصري يشارك في مهرجان فينيسيا الدورة 82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم 100 Nights of hero للنجم أمير المصري في مسابقات مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 82، والتي تقام فعالياته في الفترة من 27 اغسطس المقبل لـ ٩ سبتمبر، حيث سيكون فيلم ختام قسم أسبوع النقاد في المهرجان.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

شخصية أمير المصرى فى 100 Nights of hero

ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

أفلام أمير المصرى المقبلة

وفي سياق متصل، ينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً.

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع امير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وقد تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، كما حصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland.



أمير المصرى