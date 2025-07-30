شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان لطفى لبيب غدًا من كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الديب مدير أعمال الفنان لطفي لبيب عن موعد تشييع جثمان الراحل، مشيرا إلى أنه من المقرر تشييع جثمانه غدا الخميس الساعة 12 ظهرا من كنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة.

وكان الفنان القدير لطفي لبيب، رحل عن عالمنا عمر يناهز 77 عاما، بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي ألمت به، واستدعت دخوله إلى العناية المركزة على مدار الساعات الماضية، خاصة بعد تعرضه لفقدان في الوعي نتيجة مشاكل في الحنجرة والتهاب رئوي حاد.

آخر تصريح للطفي لبيب

وقبل وفاته بأيام تحدث الفنان لطفي لبيب عن فترة مرضه ومعاناته، في تصريح سابق لـ ”الخليج 365”، قائلا: "أنا راضي بكل ما حدث لي في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أنه رغم الإصابة والمعاناة من المرض يمارس حياته مع أسرته بشكل طبيعي ويخضع لجلسات علاج طبيعي.

مسيرة فنية كبيرة

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

مشاركة لطفى لبيب فى الجيش

خدم لطفي لبيب في الجيش المصري وقت انتصار حرب أكتوبر المجيدة ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

المؤلفات في حياة لطفي لبيب

آخر أعماله السينمائية

يشار إلى أن آخر أعمال لطفى لبيب مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.