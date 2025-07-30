بطرس دانيال يوضح لمصراوي موقف مكان وموعد جنازة الراحل لطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، تطورات إجراءات إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل لطفي لبيب، عقب وفاته صباح اليوم الأربعاء.

وتحدث الأب بطرس دانيال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال: "ما زالت إجراءات دفن الصديق الراحل الفنان لطفي لبيب، جارية".

وتابع بطرس دانيال: "لم يتم بعد تحديد موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة".

ورحل الفنان لطفي لبيب، عن عالمنا اليوم الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية، أمس الثلاثاء.

يذكر أن، آخر أعمال لطفى لبيب فيلم "أنا وابن خالتي"بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، ومن إخراج أحمد صالح.