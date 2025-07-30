 باميلا أندرسون في علاقة عاطفية جديدة بعمر الـ58 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - تصدر اسم نجمة هوليوود باميلا أندرسون Pamela Anderson عناوين الصحف والمجلات وأصبحت حديث السوشيال ميديا بعد تداول أخبار دخولها في علاقة عاطفية جديدة مع الممثل ليام نيسون Liam Nesson بعد تصوير فيلم The Naked Gun.

حقيقة العلاقة بين باميلا أندرسون وليام نيسون

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)

عن صحة الأخبار المتداولة فيما يخص باميلا أندرسون، البالغة من العمر 58 عاماً، وليام نيسون، البالغ من العمر 73 عاماً، صرح مصدر مقرب من الفيلم لمجلة People: "إنها قصة حب ناشئة في مراحلها الأولى. إنها قصة حب صادقة، ومن الواضح أنهما معجبان ببعضهما بعضاً"، وأضاف المصدر أن نيسون وأندرسون يستمتعان حالياً بصحبة بعضهما بعضاً، حيث يروج النجمان لفيلمهما الكوميدي الجديد، الذي سيُعرض في دور العرض يوم الجمعة، 1 من أغسطس.

وقد ظهر النجمان في العرض الأول لفيلم The Naked Gun في نيويورك يوم الاثنين، 28 من يوليو، والتقطا الصور على السجادة الحمراء مع أبنائهما، فأندرسون لديها براندون، 29 عاماً، وديلان، 27 عاماً، من زوجها السابق تومي لي، أما نيسون فلديه مايكل، 30 عاماً، ودانيال، 28 عاماً، من زوجته الراحلة ناتاشا ريتشاردسون.

إليكِ هذا الخبر: باميلا أندرسون تتزوج من حارسها الشخصي بحفل سري

هكذا نشأت علاقة الحب بين باميلا أندرسون وليام نيسون

https://www.instagram.com/p/DMsuIC4xxgH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMsuIC4xxgH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMsuIC4xxgH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كانت باميلا أندرسون قد صرحت في وقتٍ سابق من شهر مايو لمجلة Entertainment Weekly بأنها ونيسون ارتبطا بعلاقةٍ وطيدةٍ بفضل حبهما للأدب وضحكتهما المرحة. وأضافت: "تناولنا العديد من العشاءات مع طاقم التمثيل. دعوته هو ومساعده لتناول عشاءٍ رومانسيٍّ معي ومع مساعدتي؛ فحافظت علاقتنا على طابعها الرومانسي خلال التصوير".

وفي الشهر الحالي، ومع المجلة نفسها، قالت إن ليام هو صديقٌ أبديٌّ لها، مضيفة: "لدينا بالتأكيد علاقةٌ صادقةٌ ومحبةٌ للغاية. إنه رجلٌ لطيف".

للمزيد من الأخبار: تفاصيل ظهور باميلا أندرسون و ديمي لوفاتو بحفل جوائز glamour

قصة فيلم The Naked Gun

هو فيلم كوميدي بوليسي تدور أحداثه حول محقق شرطة يتمتع بقلب كبير، على الرغم من وقوعه في العديد من الحوادث البريئة والمضحكة، لديه مجموعة معينة من المهارات - لقيادة فرقة الشرطة وإنقاذ العالم.

الفيلم من بطولة باميلا أندرسون في دور بيث، ليام نيسون، في دور فرانك دريبين جونيور، بول والتر هوسر، وهو من إخراج أكيفا شافر وكتابة شافر ودان جريجور ودوج ماند.

قد ترغبين في معرفة: أفضل قصص المشاهير في الأفلام الوثائقية.. قصص ملهمة وأخرى إنسانية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».