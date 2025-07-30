الزفاف الملكي الأوروبي بإمارة ليختنشتاين: كل ما نعرفه عن حفل زفاف الأميرة ماري كارولين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - في أجواءٍ ستعكس الفخامة والتقاليد الملكية التي تأسر الأنظار حول العالم، تستعد إمارة ليختنشتاين وتتزين لإقامة حفل زفاف الأميرة ماري كارولين الابنة الثانية والوحيدة لأمير ليختنشتاين بالوراثة ألويس وزوجته الأميرة صوفي.

الإعلان عن الزواج بصورة رومانسية

https://www.instagram.com/p/DMkdMOjoz5G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMkdMOjoz5G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMkdMOjoz5G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في 26 يوليو، أفادت صحيفة فانيتاتيس أنه من المقرر أن تتزوج الأميرة ماري كارولين، البالغة من العمر 28 عاماً، على ليوبولدو مادورو فولمر، البالغ من العمر 34 عاماً، يوم السبت 30 أغسطس. وجاء إعلان الخبر من خلال صورة للعروسين، جالسين مبتسمين معاً في الخارج. وقد ظهرت الأميرة الأميرة ماري كارولين بفستان منقوش باللون الأزرق المخضر مع خاتم مرصع بأحجار كريمة خضراء في إصبعها الأيسر، بينما ارتدى خطيبها بدلة كحلية مخططة مع قميص أزرق.

وتأتي أخبار الزفاف بعدما أعلن الديوان الملكي في أكتوبر من العام الماضي خطوبة الأميرة كارولين في بيان جاء به: "يسرّ صاحب السمو الملكي الأمير ألويس أمير ليختنشتاين الوراثي، وصوفي أميرة ليختنشتاين الوراثية أن يعلنا خطوبة ابنتهما الأميرة ماري كارولين على السيد ليوبولدو مادورو فولمر"، وذكر البيان أنه من المقرر إقامة حفل الزفاف في أواخر صيف 2025. من المتوقع أن يجذب ممثلين من العائلات الملكية بما في ذلك لوكسمبورج وبلجيكا.

ومن الجدير بالذكر أن الأمير ألويس هو الوصي على عرش ليختنشتاين منذ فترة طويلة، حيث لا يزال الأمير هانز آدم، هو الحاكم لبيت ليختنشتاين.

مَن هي الأميرة ماري كارولين؟

الأميرة ماري كارولين هي ابنة الأمير ألويس أمير ليختنشتاين الوراثي، البالغ من العمر 57 عاماً، والأميرة صوفي أميرة ليختنشتاين الوراثية. لديها ثلاثة أشقاء من الذكور وهم الأمير جوزيف وينزل، الأمير جورج أنطونيوس كونستانتين ماريا، والأمير نيكولاس سيباستيان.

وتُعد الأميرة ماري هي أول من تزوج من بين أشقائها (جميعهم إخوة!)، ويصادف تاريخ الزواج المذكور بعد أسبوعين من اليوم الوطني للإمارة.

درست الأميرة ماري كارولين في كلية مالفيرن بإنجلترا، وتخرجت لاحقاً في كلية بارسونز باريس للتصميم بنيويورك. حصلت على شهادتها عام 2020 بدرجة بكالوريوس في تصميم الأزياء، وتقيم حالياً في لندن، حيث تعمل في مجال الأزياء.

أما ليوبولدو مادورو فولمر، البالغ من العمر 34 عاماً، فقد وُلد في كاراكاس، فنزويلا، ودرس في كلية سان إغناسيو دي لويولا في مسقط رأسه، وفي مدرسة هارو بلندن. حصل على درجة البكالوريوس في جامعة سانت أندروز. حصل على درجة الدراسات العليا في كلية كوينز بجامعة كامبريدج، ثم عمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في باريس ونيويورك، وعاد إلى لندن عام 2016، حيث يعمل اليوم في إدارة الاستثمارات.

