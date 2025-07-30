بعد وفاة لطفي لبيب.. نقابة الممثلين تؤجل احتفالية خاصة بكبار الفنانين

تأجيل الاحتفالية بعد وفاة لطفي لبيب

موعد جديد للاحتفالية

نقابة الممثلين تنعي لطفي لبيب

كواليس الساعات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

آخر مشاركات لطفي لبيب في الأعمال الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - قررت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي من خلال بيانٍ لها، تأجيل الاحتفال بمرور عامين عل تأسيس "دار إقامة كبار الفنانين"، الذي كان مُقررًا له، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، داخل مقر الدار بمدينة السادس من أكتوبر.وجاء قرار التأجيل قبل قليل، وبشكلٍ مفاجئ، بعد وفاة الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض.وأوضحت نقابة المهن التمثيلية، أنه تقرر تأجيل الاحتفالية إلى موعدٍ لاحق، سيُجرى الإعلان عنه فور تحديده، والذي سيشهد حضور مجموعة من الفنانين، للاحتفال مع كبار المُمثلين المُقيمين بالدار، وإدخال البهجة والسرور عليهم.وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد نعت الفنان، في بيانٍ رسمي، جاء فيه: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير، وتتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".يذكر أنّ الحالة الصحية الصحية للفنان، شهدت تدهورًا كبيرًا ومفاجئًا أمس الثلاثاء، حيث شعر بأزمة شديدة في التنفس، لذا قررت أسرته نقله لأحد مستشفيات القاهرة فورًا، وتقرر حجزه بالعناية المركزة، حيث تبين إصابته بنزيف رئوي، لذا قرر الأطباء طوال أمس، منع الزيارة عنه تمامًا، لحين استقرار الحالة، لكن القدر لم يمهلهم الفرصة، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

يُذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب كانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي" الذي تم عرضه في دُور السينما العام الماضي، وجاء من بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة، سارة عبدالرحمن، إسراء رخا. ومن تأليف دعاء عبدالوهاب، وعمرو أبوزيد. ومن إخراج أحمد صالح.

