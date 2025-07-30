كواليس الساعات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

الحالة الصحية لـ لطفي لبيب كانت في حاجة لـ"معجزة"

تدهور الحالة الصحية في 10 أيام

بطرس دانيال يكشف سرًا خطيرًا في زيارته لـ لطفي لبيب

تدهور مفاجئ في حالة لطفي لبيب

آخر مشاركات لطفي لبيب في الأعمال الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - بعد صراعٍ طويل مع المرض، توفي الفنانصباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد رحلة فنية ثرية، تجاوز صداها الوطن العربي، بأعماله المتنوعة، إذ خيّم الحزن على أصدقائه وكذلك جمهوره ومحبيه.الساعات الأخيرة في حياة الفنان لطفي لبيب، شهدت تدهورًا كبيرًا، رآها المُقربين منه أنها "حرجة للغاية" والفنان بحاجة إلى معجزة إلهية حتى ينهض مُجددًا ويعود لمنزله مرة أخرى، حيث انتقل إلى المستشفى صباح أمس الثلاثاء، بعد أيامٍ قليلة من خروجه، إثر إصابته بالتهاب رئوي شديد، ونزيف رئوي.يوم 18 يوليو، كانت أسرةعلى موعد لاستقباله في منزله، بعد رحلة علاج قصيرة من دخوله المستشفى، واحتجازه بالرعاية المركزة لعدة أيام، حيث كان مصابًا بأزمة شديدة في التنفس، وخضع آنذاك لمجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية، فيما نصحه الفريق الطبي المعالج بإمكانية استكمال العلاج في المنزل، بشرط عدم الإجهاد والتكلم كثيرًا، حتى لا يُسبب مضاعفات.ويبدو أنّلم ينتبه إلى تعليمات الأطباء جيدًا، حيث كان يتحدث بشكلٍ اعتيادي، وذلك حسبما كشف صديقه المقرب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، في تصريحات تلفزيونية، قائلاً: "في زيارتي الأخيرة له في المنزل يوم 19 يوليو، وكنت بصحبة الفنان حمزة العيلي، ظليتحدث معنا رغم أننا طلبناه بالراحة وعدم بذل أي مجهود".وسرعان ما تدهورت الحالة الصحية مُجددًا، حيث شعر بأزمة شديدة في التنفس، لذا قررت أسرته نقله لأحد مستشفيات القاهرة فورًا، صباح أمس الثلاثاء، وتقرر حجزه بالعناية المركزة، إلا أن الحالة شهدت تراجعًا كبيرًا، وأسفر عن حدوث نزيف رئوي، لذا قرر الأطباء طوال أمس، بمنع الزيارة عنه تمامًا، لحين استقرار الحالة، لكن القدر لم يمهلهم الفرصة، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

يُذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب كانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي" الذي تم عرضه في دُور السينما العام الماضي، وجاء من بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة، سارة عبدالرحمن، إسراء رخا. ومن تأليف دعاء عبدالوهاب، وعمرو أبوزيد. ومن إخراج أحمد صالح.

