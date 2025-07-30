وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - .توفي الفنان لطفي لبيب ورحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما الفنان أشرف زكي، لـ"الخليج 365"، بينما لم يتحدد بعد موعد الجنازة والعزاء.

وكانت الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، قد شهدت تدهوراً مفاجئاً خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن دخوله الرعاية المركزة مُجدداً، بعد أيامٍ من خروجه منها؛ حيث يُعاني من أزمة صحية شديدة في التنفس. فيما وصف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حالته بـ"الحرجة للغاية"، الأمر الذي أصاب جمهوره ومحبيه بحالة قلق شديدة.

بيان عاجل من نقابة الممثلين عن لطفي لبيب

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد أصدرت بياناً صحفياً أمس، بشأن الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، وجاء فيه: "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير لطفي لبيب، الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة الماضية".

معاناة من التهابات الحنجرة من دون وجود ورم

شهدت بداية عام 2025، تداوُل أنباء حول تعرُّض الفنان لطفي لبيب لأزمة صحية، أثّرت سلباً على الأحبال الصوتية، بينما كان يستعد لإجراء جراحة لإزالة ورم في الحنجرة؛ لتُثار حالة من القلق بين جمهوره ومُحبيه؛ حيث بدأت القصة بسؤاله عن أسباب حدوث تغيُّر في نبرة صوته نوعاً ما؛ ليُعلن إصابته بورم في الحنجرة، ويستعد لإجراء عملية جراحية؛ لافتاً إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في التحدث أغلب الأوقات، بسبب ذلك الورم.

ومن جانبه، أكّد محمد الديب، مدير أعمال الفنان لطفي لبيب، لـ«الخليج 365» في تصريحاتٍ سابقة، أنّ الفنان لم يُصَب بأورام في الحنجرة؛ موضحاً أنه يُعاني من التهابات بالفعل في الحنجرة خلال الأيام الماضية، وظهور "بحة" في صوته على غير المعتاد، الأمر الذي دفعه إلى زيارة الطبيب المعالِج بشأن الاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف أنّ الطبيب طمأن لطفي لبيب، وطالبه بالراحة التامة، والحصول على بروتوكول علاجي لمدة 20 يوماً تقريباً، إلى أن يتماثل للشفاء. مؤكداً: "الفنان لم يُجرِ أيّة تحاليل طبية أو منظار من الأساس وأخذ عينة لتحليلها، إذن كيف تم اكتشاف وجود ورم؟".

آخر مشاركات لطفي لبيب في الأعمال الفنية

يُذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب كانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي" الذي تم عرضه في دُور السينما العام الماضي، وجاء من بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة، سارة عبدالرحمن، إسراء رخا. ومن تأليف دعاء عبدالوهاب، وعمرو أبوزيد. ومن إخراج أحمد صالح.

