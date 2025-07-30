بعد غياب 4 سنوات.. جميلة عوض تعود للسينما بـ3 أفلام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - تعود الفنانة جميلة عوض إلى المنافسات السينمائية بعد غياب استمر حوالى أربع سنوات، حيث تشارك في بطولة ثلاثة أفلام دفعةً واحدةً، وذلك بعدما ركزت خلال السنوات الماضية على الدراما التلفزيونية والمشاركة في عدد من الحملات الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى احتفالها بزفافها والانشغال بترتيبات ما قبل الزواج.

أول ظهور لـ جميلة عوض على شاشة السينما بعد غياب

سجلت جميلة عوض تواجدها في السينما بعد غياب عبر فيلم "في عز الظهر" الذي انطلق عرضه في يونيو الماضي، رغم تجاهلها التام لدعاية الفيلم وعدم المشاركة في أي عمليات ترويجية سواء على السوشيال ميديا أو حضور العرض الخاص، ولكنها في النهاية تواجدت في الفيلم بأحد أدوار البطولة النسائية ليشهد أول ظهور لجميلة عوض على شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات.

فيلم "في عز الظهر" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء. ويأتي من بطولة مينا مسعود في أول تجاربه بالسينما المصرية، ويشارك في العمل، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

"ريد فلاج" يجمع جميلة عوض وأحمد حاتم

وبدأت جميلة عوض تصوير ثاني أفلامها هذا العام بعنوان "ريد فلاج"، أمس الثلاثاء، حيث تقدم دور البطولة أمام أحمد حاتم في العمل الذي يضم في قائمة أبطاله شريف منير، نسرين أمين، انتصار، سيف زهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة كيرو أمين، والعمل تأليف أحمد محي، وإخراج محمود كريم وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

تستعد جميلة عوض لتصوير فيلم آخر خلال شهر أغسطس المقبل، بعنوان "حين يكتب الحب" حيث تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، سوسن بدر، نانسى صلاح، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

آخر المشاركات السينمائية لجميلة عوض

جميلة عوض غائبة عن السينما منذ عام 2021 وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم فيلم "المحكمة" إلى جانب: غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، مايان السيد، أحمد داش، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، عارفة عبدالرسول، سلوى عثمان، إيمان السيد ومحمد علي رزق، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

