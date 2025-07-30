كيت ميدلتون تقوم بمهمة أمينة متحف.. والأميرة شارلوت تؤثر في اختياراتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - في خطوة فنية تُضاف إلى سجلها العامر بالاهتمامات الثقافية، دخلت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، عالم تنسيق المعارض الفنية، بعدما قامت باختيار مجموعة من القطع الأثرية لعرض مصغر في واحد من أحدث مشاريع متحف فيكتوريا وألبرت في لندن. اللافت أن العرض لم يخلُ من لمسة عائلية؛ إذ يبدو أن ابنتها، الأميرة شارلوت، كانت مصدر إلهام لإحدى القطع المعروضة.

معرض "الصنَّاع والمبدعون": رؤية شخصية للأميرة كيت

جاءت مشاركة كيت ميدلتون، 43 سنة، في تنسيق العرض خلال زيارتها لموقع V&A East Storehouse الجديد، في 10 من يونيه الماضي. وهو الفرع المستقبلي من متحف فيكتوريا وألبرت الذي يُعتبر من أبرز المبادرات الثقافية في العاصمة البريطانية؛ إذ يهدف لإتاحة الوصول المباشر للجمهور إلى الكنوز الفنية والتراثية مجاناً من الآن وحتى أوائل 2026.

وقامت أميرة ويلز، بالتعاون مع فريق التنسيق بالمتحف، باختيار قطع فنية متنوعة تُجسد رؤية تحمل عنوان "الصنَّاع والمبدعون"، وهي رؤية تسعى إلى استكشاف كيف يمكن لأشياء مختلفة وفريدة أن تجتمع لتحكي قصة اجتماعية وثقافية متكاملة.

الأميرة شارلوت تلهم والدتها: رقص الباليه في قلب الاختيارات

من أبرز المعروضات التي اختارتها كيت، زيٌّ من تصميم أوليفر ميسل، صُمِّم في إنتاج الباليه الملكي لعام 1960 لمسرحية "الجميلة النائمة"، وارتدته الراقصة ديانا فير. هذا الاختيار لم يكن عشوائياً؛ إذ يُعتقد أنه مستوحى من شغف الأميرة شارلوت، البالغة من العمر 10 سنوات، بعالم الباليه، حيث من المعروف عن الأميرة شارلوت حبها الشديد للباليه؛ إذ سبق أن التُقطت لها صور وهي تحضر عروضاً له.

اختيارات فنية دقيقة تعبِّر عن ذوق أميرة ويلز

إلى جانب زيِّ الباليه، شملت اختيارات كيت قطعاً أخرى؛ لوحة بالألوان المائية بريشة الكاتبة والرسامة البريطانية الشهيرة بياتريكس بوتر. وألبوم صور طفولية خاص بوالد بياتريكس، روبرت بوتر؛ ما يضفي طابعاً شخصياً على العرض. كما اختارت غطاء سرير مصنوعاً يدوياً من ويلز يعود للفترة بين 1830 و1840، في إشارة رمزية إلى لقبها كأميرة ويلز.

وعبَّر المخرج الفني للمتحف، تريسترام هانت، في حواره مع مجلة PEOPLE عن إعجابه باهتمام كيت بالتفاصيل، مؤكداً: "كانت مهتمة جداً ومثقفة، خاصة في ما يخص المنسوجات وأقمشة الحرير المنسوجة من أعمال ويليام موريس".

وأوضح هانت أيضاً أن كيت أبدت اهتماماً خاصاً بقسم التصوير الفوتوغرافي، قائلاً: "كانت متحمسة بشكل غريب، وكانت تعرف أنواع الكاميرات جيداً، و أعجبتها فكرة استكشاف كواليس المتحف وفهم ما يدور خلف المشهد".

والجدير بالذكر أن هذا الشغف ليس جديداً، كيت معروفة بولعها بالتصوير، وقد التقطت شخصياً العديد من الصور الرسمية لأطفالها، التي نُشرت على حسابات العائلة المالكة البريطانية.

كما درست كيت تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز، وهو ما يعزز مصداقيتها في المشاركة بتنسيق فني من هذا النوع.

علاقة طويلة بين كيت والمتحف العريق

منذ عام 2018، تُعَدُّ كيت راعية رسمية لمتحف فيكتوريا وألبرت، أحد أعرق المتاحف الفنية في العالم. وفي عام 2023، ساعدت في افتتاح فرع Young V&A المخصص للأطفال من سن 1 إلى 14 عاماً، الذي يضم صالات تفاعلية.

ويُذكر أن المركز الجديد V&A East Storehouse يوفِّر نافذة حقيقية على مجموعات المتحف الوطني من مختلف التخصصات الإبداعية، من الأزياء إلى المسرح، ومن فن الشارع إلى النحت.

