بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... هل دخلت كاتي بيري في علاقة عاطفية جديدة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - في مشهدٍ غير متوقع يجمع بين نجمة البوب العالمية وأحد أبرز الوجوه في كندا، شوهدت كاتي بيري، المغنية الحائزة على شهرة عالمية، برفقة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو أثناء تناولهما العشاء سوياً في مدينة مونتريال الكندية، مساء الإثنين 28 يوليو. اللقاء جاء بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان بيري انفصالها رسمياً عن خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، مما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة العلاقة الجديدة التي قد تكون في طور التشكل.

عشاء غير رسمي يفتح أبواب الشائعات

Katy Perry and Justin Trudeau Step Out for Dinner in Montreal 1 Month After She Announces Split from Orlando Bloom https://t.co/HUEzBbFkAG — People (@people) July 29, 2025

— People (@people)بحسب ما أكّدته مجلة PEOPLE، تناولت كاتي بيري، 40 عاماً، و، 53 عاماً، وجبة العشاء في مطعم شهير في أحد أحياء مونتريال، ولم يكتفيا بالطعام فقط، بل قاما أيضاً بزيارة الشيف داني سمايلز في المطبخ عقب الوجبة لشكره وفريقه، وهو ما يعكس أجواءً ودية بينهما.

وقد أثارت هذه المقابلة الكثير من التكهنات أن بيري وترودو على مشارف دخول علاقة عاطفية، تحديداً بسبب الانفصال المشترك لدى كل منهما، والذي جعل من اللقاء مادة دسمة للشائعات والتحليلات، أما البعض فيرى أن بيري وترودو قد يكونان مجرد صديقين يتشاركان في الاهتمامات الاجتماعية والثقافية.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدث باسم كاتي بيري، كما لم يرد مكتب ترودو على طلبات التعليق.

نهاية علاقة طويلة: كاتي وأورلاندو يطويان صفحة 9 سنوات

https://www.instagram.com/p/DLWqwCZRMRZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLWqwCZRMRZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLWqwCZRMRZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يأتي هذا الظهور المفاجئ بعد شهر فقط من تأكيد انفصال كاتي بيري وأورلاندو بلوم، 48 عاماً، وذلك بعد علاقة متقطعة دامت تسع سنوات، وخطوبة استمرت ست سنوات منذ تقدم بلوم لطلب يدها في عام 2019.

ترودو بعد الانفصال: صفحة جديدة بعد زواج استمر 18 عاماً

وفي بيانٍ مشترك صدر لاحقاً، أوضح ممثلو الثنائي أن الانفصال جاء بعد فترة من "إعادة تشكيل العلاقة" للتركيز على دورهما كوالدين مشتركين، وأضاف البيان أنوأورلاندو سيواصلان الظهور كجبهة موحدة من أجل راحة ابنتهما، ديزي دوف البالغة 4 سنوات ونصف، التي تُعتبر أولويتهما المطلقة.

أما على الجانب الآخر، فكان ترودو قد أعلن في أغسطس 2023 انفصاله عن زوجته صوفي غريغوار ترودو بعد 18 عاماً من الزواج. الثنائي يشاركان في تربية ثلاثة أبناء؛ زاڤييه 17 عاماً، إيلا-غريس 16 عاماً، وهادريان 11 عاماً، وصفا الانفصال بأنه تم بطريقة ودية ومحترمة.

وفي بيانٍ مشترك نُشر على إنستغرام باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كتب ترودو: "بعد العديد من الأحاديث العميقة والصعبة، قررنا الانفصال. سنبقى دائماً عائلة قريبة مترابطة، مفعمة بالحب والاحترام لكل ما بنيناه معاً وسنواصل بناءه"، وقد شدد على أهمية احترام الخصوصية، خاصة من أجل أطفالهما.

