رحيل الفنّان القدير لطفي لبيب عن عمر ستّة وسبعين عامًا

غيّب الموت منذ قليل الممثّل المصريّ القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز السّتّة والسّبعين عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، داخل أحد المستشفيات في القاهرة، إذ شهدت حالته الصّحّيّة تدهورًا ملحوظًا خلال الأيّام الأخيرة.

وكشفت مصادر خاصّة لموقع “القاهرة٢٤” أنّ السّبب المباشر للوفاة كان نزيفًا حادًّا في الحنجرة، وهذا ما استدعى نقله إلى العناية المركّزة، حيث وُضع تحت المراقبة الطّبّيّة الدّقيقة، وتمّ توصيله بأجهزة التّنفّس الصّناعيّ، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وأعلنت ابنة الفنّان الرّاحل خبر الوفاة وسط حالة من الانهيار والبكاء، مؤكّدة أنّ والدها رحل منذ لحظات في المستشفى، وطلبت من الجميع الدّعاء له بالرّحمة، قائلة: “بابا راح السّما من شويّة… إدعوا له بالرّحمة.”

وكانت الحالة الصّحّيّة للفنّان لطفي لبيب قد تدهورت بشكل مفاجئ خلال الأيّام القليلة الماضية، وسط أنباء عن دخوله في غيبوبة، قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم.

رحيل لطفي لبيب يُشكّل خسارة كبيرة للفن المصريّ والعربيّ، إذ عرفه الجمهور بموهبته الفريدة وأدواره المتميّزة الّتي جمع فيها بين الحسّ الكوميديّ والدّراميّ بمهارةٍ لافتة.