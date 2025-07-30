شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل احتفال دار كبار الفنانين بعد وفاة لطفي لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأجيل الاحتفال بعيد الميلاد الثاني لدار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، والذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء وذلك حدادًا على وفاة الفنان القدير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة بعد تدهور حالته الصحية.

وقد جاء قرار الإلغاء احترامًا لمكانة الفنان الراحل وتقديرًا لمشاعر زملائه المقيمين في الدار.

ونُقل الفنان الراحل لطفي لبيب خلال الأيام الماضية إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة.

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم.

قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.