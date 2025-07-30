شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يؤكد علاقته بـ آنا دى آرماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائي النجمان توم كروز وآنا دى آرماس وهما يمسكان بـ أيدى بعضهما في أحدث ظهور لهما، بعد خمسة أشهر من إثارتهما لشائعات علاقتهما العاطفية، ليؤكد بذلك كروز عن علاقة حبهما.

حيث ارتدى كروز، البالغ من العمر 63 عامًا، زيًا أزرق داكنًا، وهو يمسك بيد نجمة فيلم From the World of John Wick: Ballerina star، أما دي أرماس، فقد حافظت على إطلالة عادية مماثلة بقميص أبيض وبنطال جينز أسود واسع.



توم كروز وآنا دى آرماس



النجمان توم كروز وآنا دى آرماس

ظهور توم كروز وآنا دى آرماس

ظهر النجم العالمى توم كروز فى حالة معنوية مرتفعة خلال هبوطه بطائرته المروحية الخاصة فى لندن، بصحبة النجمة الكوبية الإسبانية آنا دى أرماس، فى أحدث ظهور علنى لهما بعد تداول شائعات حول علاقة عاطفية تجمعهما، وبحسب صحيفة ديلى ميل فقد شوهد الثنائى وهما يغادران المروحية الفاخرة معًا، حيث بدت عليهما الراحة والانسجام، ما زاد من التكهنات حول طبيعة علاقتهما.

شائعات عن توم كروز وآنا دى آرماس

وكانت الشائعات قد بدأت تربط بين توم وآنا فى عيد الحب الماضى، ومنذ ذلك الحين، تم رصدهما فى عدة مناسبات، منها رحلة بحرية فاخرة فى جزيرة مينوركا هذا الشهر، وكشف مصدر مقرب للموقع، أن كروز أظهر جانبًا رومانسيًا فى تعامله مع آنا منذ لقائهما الأول، حيث بدأ بإهدائها الزهور المفضلة لديها، ثم قدّم لها كتبًا منتقاة بعناية لأنها من عشاق القراءة.