الراحل لطفى لبيب.. قدم مسيرة فنية مع عادل إمام وساند جيل الشباب مكى وهنيدى ورمزي

القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان الكبير لطفى لبيب داخل أحد المستشفيات في القاهرة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، ويعد لطفى لبيب أحد أبرز نجوم مصر والوطن العربى في الـ 20 سنة الأخيرة، فهو أحد النجوم الملازمين للزعيم عادل إمام في أغلب أعماله وكان أبرزها السفارة في العمارة .

لطفى لبيب نجما كبيرا لا يعتمد على البطولة المطلقة ولا يبحث عن الأضواء، بل كان يكفيه أن يترك أثرًا في كل عمل يشارك فيه. هو فنان امتلك الكاريزما والبساطة والموهبة الخالصة، لبيب الممثل الوحيد الذي أضحكنا وأبكانا، وأثبت أن الأدوار الثانوية يمكن أن تكون بطولية حين يؤديها فنان حقيقي، يُعرف لطفي لبيب بأسلوبه التلقائي وخفة دمه، وغالبًا ما يؤدي أدوار الرجل البسيط أو الموظف الحكومي أو الأب الطيب، وقد أصبح من الوجوه المحبوبة في السينما والتلفزيون المصري.

ويعد لطفى لبيب أحد ابرز الفنانين اللذين قدموا مسيرة اعمال مع الزعيم عادل إمام، فشارك معه فى أكثر من 10 أعمال سينمائية ودرامية، كان أخرهم السفارة فى العمارة وصاحب السعادة وغيرها من الاعمال، كما يعد لبيب أحد الجراندات اللذين ساندوا جيل الشباب مثل محمد هنيدى وهانى رمزى وأحمد مكى وأحمد حلمى .

أعماله الفنية مع النجوم

مرجان أحمد مرجان (2007)، السفارة في العمارة مع عادل امام، اللي بالي بالك (2003) – مع محمد سعد، عسل أسود (2010) – مع أحمد حلمي، كده رضا (2007) – مع أحمد حلمي، يا أنا يا خالتي (2005) – مع محمد هنيد، جاءنتا البيان التالى مع محمد هنيدى، وأمير البحار، مبروك ابو العلمين حمودة، طباخ الرئيس، بوبوس، اسد و4 قطط، وغيرها من الاعمال المميزة فى السينما والدراما.

مؤلفاته:كتب لطفي لبيب كتابًا بعنوان "الكتيبة 26"، يحكي فيه تجربته الشخصية كجندي شارك في حرب أكتوبر، وقد نال الكتاب إعجاب الكثيرين لصدق كلماته وإنسانيته.