متقلقوش عليا وراض بكل شىء.. آخر كلمات الفنان القدير لطفى لبيب قبل وفاته

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير لطفى لبيب، عن عمر ناهز 77 عاماً بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وتدهوت حالته بشكل كبير خلال الساعات الماضية وفقد الوعي تماماً بسبب نزيف بالحنجرة، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء.

لطفى لبيب تعرض لوعكة صحية يوم 13 يوليو الماضى ونقل الى المستشفى لتلقى العلاج حتى تحسنت حالته، وقال لـ الخليج 365 فى آخر تصريحات له من على سرير المرض، أنه راضٍ عن كل شىء حصل له مؤخرا، بعد اصابته بتورم قائلاً:"الحمد لله ما تقلقوش عليا"، موجهًا الشكر لكل من سأل عنه ودعمه خلال هذه الفترة.

أكثر من 100 فيلم.. لطفي لبيب يدعم نجوم جيله وجيل الشباب

يتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير فى السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

لطفي لبيب يروي تفاصيل خدمته العسكرية فى سيناريو "الكتيبة 26"

ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات فى حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب فى أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

يشار إلى أن آخر مشاركات لطفى لبيب الفنية خلال فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.