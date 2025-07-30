شكرا لقرائتكم خبر عن زياد برجي يلتقي جمهوره اللبناني في أغسطس بثلاث أمسيات غنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان اللبناني زياد برجي لإحياء ثلاث حفلات غنائية في لبنان ضمن فعاليات صيف 2025، حيث يلتقي بجمهوره في أولى الحفلات يوم السبت 2 أغسطس، تليها حفلة ثانية يوم الخميس 7 أغسطس، ويختتم جولته بحفل ثالث يوم الجمعة 8 أغسطس. ومن المتوقع أن يقدم برجي مجموعة من أجمل أغانيه وسط أجواء صيفية مميزة.

وينتظر أن يقدم زياد مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي تحظى بتفاعل واسع من جمهوره، الحفل يعد محطة جديدة ضمن سلسلة من الحفلات الصيفية التي يحييها أبرز نجوم الغناء في لبنان والمنطقة.

يذكر أن آخر أعمال زياد برجى أحدث أغانيه، بعنوان " حقك عليي " وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان: زياد برجي وتوزيع ألكساندر ميساكيان، مكس وماستر إيلي بربر، روجيه أبي عقل، إخراج: جان كلود ديب، وأغنية أخرى بعنوان " اليوم يومي".

اللبناني زياد برجى عرف للجمهور المصري خلال أغنية "شو حلو" والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً على مستوى الدول العربية ومصر وتعد الأغنية الأبرز في مشواره رغم تقديمه العديد من الأعمال الغنائية.