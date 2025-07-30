شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى غريب عن إفيهات فيلم الشاطر: بعضها ارتجال بالاتفاق مع المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم مصطفى غريب عن كواليس مشاركته في بطولة فيلم "الشاطر" مع النجم أمير كرارة، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية "فتوح" صديق أدم الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة.

وتابع لـ ”الخليج 365” أنه يواجه هو وادهم مصيبة كبيرة تجعلهما مضطران على التعاون معها، موضحا: "يارب نقدر نقدم حاجات تعجب الناس، والناس تحب الفيلم".

وعن الإفيهات الكوميدية التي يقدمها خلال العمل، أوضح: "فيه منها طبعا ارتجال، ولكن بالترتيب مع المخرج أحمد الجندي، بنعد معاه ونجرب أكثر من مرة لحد ما المشاهد تطلع مظبوطة ونبدأ نصورها".

وعن منافسته بفيلمين ضمن سباق موسم صيف 2025، خاصة مع نزول فيلم درويش في السينمات أغسطس المقبل، أشار: الفيلم الحلو هيجيب جمهوره ودا اللي بنسعى لي واحنا شغالين".

قصة فيلم الشاطر



تبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.