شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Jurassic World: Rebirth يتخطى الـ700 مليون دولار عالميا فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Jurassic World: Rebirth إيرادات وصلت إلى 719 مليونا و 877 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 2 يوليو الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 301 مليون و718 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 418 مليونا و 159 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

قصة فيلم Jurassic World: Rebirth

بالإضافة إلى ذلك يبدأ فيلم Jurassic World Rebirth الذي تبلغ مدته 133 دقيقة، والذى طرح فى دور العرض منذ يوم 2 يوليو الجارى، وتدور أحداثه بعد سنوات من انتهاء فيلم Dominion، ويأخذنا إلى عالم سئم من جاذبية الديناصورات.

وبالتالي فإن العدد القليل المتبقي بين البشر بدأ في الانقراض، والمكان الوحيد على الأرض الذي يزدهر فيه هو منطقة حول خط الاستواء حيث يُحظر السفر البشري، ويروي قصة شركة أدوية تستعين بخبيرة عمليات سرية تُدعى زورا بينيت (سكارليت جوهانسون) لقيادة رحلة استكشافية إلى جزيرة معزولة استضافت سابقًا تجارب Jurassic Park.

أبطال فيلم Jurassic World: Rebirth

ويؤدي ماهرشالا علي دور دنكان، قائد فريق زورا، بينما يشارك في البطولة جوناثان بيلي، وروبرت فريند، ومانويل جارسيا رولفو، وإد سكراين، في منطقة الحجر الصحي في مهمة لاستخراج الحمض النووي للديناصورات لصالح شركة الأدوية التي تعمل بها شخصية فريند.

وبالتالي يُعد الفيلم في المقام الأول فيلمًا مستقلًا، مع القليل من السرد المشترك مع أفلام Jurassic World السابقة، كما أنه لا يُقدم بشكل مباشر إلى الأجزاء المستقبلية، ولهذا لا يتضمن الفيلم أي مشاهد بعد شارة النهاية.