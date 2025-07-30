شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر محمد الغنيمى: نسرين طافش نجحت في ترجمة كلمات أغنية "روقان" لمشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الفنانة نسرين طافش كليب أغنية "روقان" للفنانة نسرين طافش كلمات الشاعر محمد الغنيمى ومن المقرر أن يتم إطلاق الكليب الرسمي للأغنية اليوم الأربعاء عبر جميع المنصات الموسيقية وقناة يوتيوب.

نسرين طافش ومحمد الغنيمى

تأتي "روقان" كتجربة غنائية تجمع بين كلمات الغنيمي العاطفية والعصرية، وألحان مصطفى حنفي، وتوزيع محمود الشاعري، بينما أخرج الفيديو كليب حسام الحسيني، مما يعد وعداً بإنتاج متكامل يجذب الأذن والعين.

الغنيمي: تجربة مميزة مع نسرين طافش



أعرب الغنيمي عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: "نسرين طافش قدمت أداءً استثنائياً يحمل طاقة فنية وإحساساً صادقاً، نجحت في ترجمة الكلمات بروح مؤثرة"، معبراً عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، وأن تكون بداية لتعاونات فنية قادمة بينهما.

يذكر أن محمد الغنيمي يعد أحد أبرز شعراء الأغنية العربية، حيث تعاون مع نخبة من نجوم الغناء مثل راغب علامة، لطيفة، تامر عاشور، رامي جمال، شيرين، نوال الزغبي، وائل جسار، وعبد الفتاح الجريني، مما يضفي على "روقان" توقعات كبيرة.

نسرين طافش شاركت في بداية 2014 خلال فيلم الدشاش بطولة محمد، زينة، باسم سمرة،، نسرين أمين، خالد الصاوى، مريم الجندى، أحمد الرافعى، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلى، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدى.



