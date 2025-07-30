شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الموسيقيين" يبارك للفائزين بالتجديد النصفى: نحتاج كل صوت مخلص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، رسالة تهنئة إلى الزملاء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الإدارة لعام 2025، مشيدًا بثقة الجمعية العمومية التي منحتهم هذا التكليف النقابي الجديد.

وقد شملت التهنئة كلًا من:

* الفنان القدير حلمي عبد الباقي

* الفنان أحمد العيسوي

* الأستاذ منصور هندي

* الفنانة القديرة نادية مصطفى

* الفنان محمد صبحي

* الأستاذ الدكتور علاء سلامة

وأكد عبد الله أن هذا الفوز يعكس تقدير الجمعية العمومية لتاريخهم المهني والنقابي، وما قدموه من جهود وعطاءات صادقة في خدمة الفنانين والدفاع عن مصالحهم، مشددًا على أن الجمعية العمومية كانت – ولا تزال – صاحبة الكلمة العليا في اختيار من يمثلها بإرادة حرة ونزيهة.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي إلى أن النقيب العام، الفنان مصطفى كامل، عبّر عن خالص تقديره لأجواء الانتخابات وما شهدته من مشاركة فعالة، مؤكدًا أن العمل النقابي مسؤولية مشتركة لا تُنجز إلا بروح جماعية وبالتفاف الجميع حول هدف واحد، هو رفعة النقابة والدفاع عن كرامة المهنة.

كما وجّه الدكتور محمد عبد الله رسالة تقدير خاصة إلى الزملاء الذين لم يُوفقوا في هذه الجولة، مؤكدًا أن عدم الفوز لا ينتقص من مكانتهم، ولا يقلل من دورهم، فالمنافسة كانت شريفة، والعطاء لا يُقاس بالمناصب، بل بالإخلاص والانتماء الحقيقي لهذا الكيان العريق.

وختم تصريحه بالقول: "النقابة بحاجة إلى كل صوت مخلص، وكل عقل وطني شريف، وسنظل نفتح أبواب التعاون لكل من يضع مصلحة الفنان فوق أي اعتبار. فنجاح النقابة لا يتحقق بفوز أفراد، بل بتكاتف الجميع".