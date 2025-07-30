شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم الجواهرجى بطولة محمد هنيدى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجل صناع فيلم الجواهرجى بطولة النجمان محمد هنيدى ومنى زكى طرحه في دور العرض السينمائى، حيث كان من المفترض طرحه اليوم الأربعاء في السينمات، إلا أن منتج الفيلم وليد صبرى قرر تأجيل عرضع ولم يتم تحديد موعد لطرحه في دور العرض حتى الآن، وربما يعرض في الفترة المقبلة بحسب الجدول الزمنى للتوزيع السينمائى .

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.



فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.