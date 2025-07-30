أميرة سليم تطلق برنامج "أوبرا ريمكس" الأوبرا ليست مملة بل سبقت السينما دراميا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:04 صباحاً - أطلقت السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم الحلقة التمهيدية من برنامجها الجديد بعنوان "أوبرا ريمكس"، وهو برنامج يمتد على مدار اثنتي عشرة حلقة تُعرض أسبوعيًا، كل يوم ثلاثاء في تمام الثامنة مساءً، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

مزيج من المعرفة الفنية والتبسيط الثقافي

يركز البرنامج على تقديم تاريخ الأوبرا والغناء الأوبرالي، بأسلوب يمزج بين الطرح المعرفي العميق والشرح المبسط، بهدف جذب جمهور جديد لهذا الفن. وتوضح أميرة سليم خلال الحلقات كيف أن الأوبرا، قبل ظهور السينما والتلفزيون، كانت رائدة في تقديم أعمال درامية وحبكات سردية معقدة، وتناولت موضوعات إنسانية عميقة ما تزال مؤثرة حتى اليوم.

الأوبرا ليست قالبًا جامدًا بل أصل تطور الموسيقى الحديثة

في حديثها، أكدت أميرة أن موسيقى الأوبرا ليست مجرد قالب كلاسيكي جامد، بل كانت الأساس في تطور أنماط موسيقية معاصرة. وأشارت إلى أن مؤلفين كبارًا مثل ريتشارد فاجنر، وفولفغانغ موتسارت، وجوزيبي فيردي، تركوا بصمات لا تُمحى في تاريخ الموسيقى، وأن تأثيرهم ما زال واضحًا حتى الآن في كثير من الأعمال الموسيقية الحديثة حول العالم.

شاهدي المزيد: حقيقة المغني الأوبرالي

مفاهيم خاطئة عن الأوبرا.. وواقع أكثر تطورًا

أوضحت سليم أن كثيرين يعتقدون أن الأوبرا فن ممل أو بعيد عنهم، لكنهم يجهلون أن هذا الفن تطور كثيرًا منذ نشأته، ومرّ بتحوّلات جعلته أكثر تجاوبًا مع العصر الحديث، بل وقادرًا على الاندماج مع ثقافات "التريند" و"التيك توك".

رسالة إنسانية وجسر تواصل مع الجمهور المعاصر

اختتمت سليم بأن الأوبرا، في جوهرها، تعبير إنساني ثري عن المشاعر والصراعات، وكانت وما زالت قادرة على ملامسة وجدان الجمهور في كل زمان. وأشارت إلى أن هدفها من برنامج "أوبرا ريمكس" هو كسر الحواجز بين هذا الفن العريق والجمهور الجديد، من خلال تقديمه بأسلوب عصري وجاذب.

قد يعجبك.. أميرة سليم تغني من أجل المرأة والسلام في معهد العالم العربي بباريس

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».