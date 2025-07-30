شكرا لقرائتكم خبر عن على البيلى: اتخضيت من تشجيع فراج للأهلى فى كواليس مسلسل كتالوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الطفل على البيلى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن ما شجعه للمشاركة في مسلسل كتالوج الذى طرح على منصة نتفليكس، حيث صرح قائلا:" تعلمت من النجم محمد فراج التمثيل، وكمان الأكل!"

وأشار البيلى إنه كان متحمس من البداية للعمل مع فراج، قائلا:" كنت شفته قبل كده وكان بيضحكني جدًا، بس اللي حصل على أرض الواقع كان أكتر بكتير من اللي اتخيلته".

كما كشف البيلى إنه لا يفضل كرة القدم لكن أثناء تصوير مسلسل كتالوج كان يجسد شخصية رياضية التي احتاج للتحضير لها كثيرا، على عكس فراج، الذى ظهر حبه للنادى الأهلي بشكل واضح، خاصة عندما تصادف التصوير مع ماتش مهم، حيث كشف قائلا:"كنت سامع فراج بيصرخ من داخل غرفته وقت الماتش، لدرجة أننى اتخضيت، لكن فوز الأهلي، حسن موده جدًا".

قصة مسلسل كتالوج

يعرض مسلسل كتالوج على منصة نتفليكس وتدور قصته حول يوسف (محمد فراج)، الذي يجد نفسه مضطرًا لتربية أولاده وحده بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور) بشكل مفاجئ، لم يكن يعلم يوسف أن تربية ابنته المراهقة كريمة (ريتال عبد العزيز)، التي ما زالت تحاول التكيف مع غياب والدتها، وأخيها الصغير منصور (علي البيلي)، الذي يجد في كرة القدم ملاذًا خاصًا به، ستحمل في طياتها هذا الكم من التحديات، فبين نسيانه تحضير الوجبات المدرسية، والغياب عن عرض أحدهما المسرحي، يكتشف يوسف أن تربية الأولاد مهمة شاقة لطالما ارتبطت بالأم.

ومن هنا، يعثر يوسف على سلسلة من الفيديوهات التي كانت أمينة قد نشرتها في قناتها على "يوتيوب"، والتي تحتوي على نصائح تربوية تساعده على التواصل مع أطفاله واحتواء مشاعرهم المختلفة. فهل يمكن لكتالوج أمينة أن يعيد الحياة إليه وإلى أولاده؟

أبطال مسلسل كتالوج

تحيط العائلة مجموعة من الشخصيات الداعمة والمؤثرة، لكل منها دور محوري في رحلة التعافي: أم هاشم (سماح أنور)، المربية الصارمة ذات القلب الحنون التي تدير المنزل بحكمة وعطف، أسامة (أحمد عصام)، شقيق أمينة يٌضفي بروحه المرحة إيجابية ويتحول إلى سند حقيقي ليوسف، حنفي (خالد كمال)، الشقيق الأكبر ليوسف، يلعب دور السند الثابت والأب البديل لمنصور في لحظات ضعف يوسف، الآنسة هويدا (تارا عماد)، معلمة الأطفال التي تقدم دعماً عاطفياً حقيقياً للعائلة وجورج (بيومي فؤاد) الجار الطيب الذي يمدّ العائلة بالحكمة في أوقات الحاجة.

مسلسل كتالوج من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، ويضمّ "كتالوج" نخبة من النجوم، من بينهم: محمد فراج (يوسف)، وضيفة المسلسل ريهام عبد الغفور (أمينة)، وتارا عماد (هويدا)، وخالد كمال (حنفي)، وبيومي فؤاد (جورج)، وسماح أنور (أم هاشم)، وصدقي صخر (تامر)، ودنيا سامي (هالة)، وعلي البيلي (منصور)، وريتال عبد العزيز (كريمة)، وأحمد عصام السيد (أسامة).