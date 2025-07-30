شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تحيي حفل غنائي بقاعة الحكمة.. اعرف ثمن سهرتك الغنائية بالساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة سمية درويش حفلا غنائيا مميزا يوم السبت 16 أغسطس على مسرح الحكمة بـساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك، حيث تقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي لاقت انتشارًا واسعًا، إلى جانب أغنيات الأفلام والمسلسلات التي شاركت فيها، وذلك على مسرح قاعة الحكمة وتصل أسعار التذاكر إلى 250 جنيه.

أبرز الأغاني في الحفل



من المقرر أن تقدم سمية درويش مجموعة من أعمالها الناجحة، منها: "اعتبره قلب"، "راح"، "ما بقتش ملاك" "كشف حساب"، "قعدة رجالة"، وغيرها من الأغاني التي حفرت مكانتها في ذاكرة الجمهور. ويبدأ الحفل في الثامنة مساءً، متيحًا للجمهور فرصة الاستمتاع بأمسية فنية حافلة.

كواليس الفن والتمثيل



كشفت سمية درويش خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، عن تجربتها في التمثيل قائلة: "قدمت تتر فيلم "كشف حساب" و"نقطة رجوع"، ولدي تجربة تمثيلية مع النجم عمرو سعد في مسلسل "بنت اسمها نغم"، وأعشق التمثيل وأنتظر الفرصة المناسبة لتقديم أدوار مهمة."

إنجازات موسيقية وطموحات مستقبلية



أشارت الفنانة إلى مسيرتها الغنائية الناجحة، موضحة: أصدرت أربعة ألبومات، كان أولها الأنجح في مشواري، بينما حقق الألبوم الثاني نجاحًا كبيرًا عام 2023." "أغنية 'ما بقتش ملاك' حققت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وتيك توك، بمشاهدات ضخمة، والحمد لله على هذا النجاح."واختتمت حديثها بتوجيه رسالة تمنت فيها "الصحة والستر في العام الجديد، ومواصلة تحقيق النجاحات خطوة بخطوة، مع التوفيق لابني وأسرتي."، ثم أنهت الحلقة بأداء أغنية "على الحلوة والمرة".

فن يصل للجمهور



يأتي هذا الحفل في إطار حرص سمية درويش على التواصل المباشر مع جمهورها، وتقديم فن راقٍ يجمع بين الأصالة والحداثة، في واحدة من أبرز الفعاليات الفنية التي تشهدها القاهرة خلال فصل الصيف.